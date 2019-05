In piazza Duomo parlano gli alleati di Salvini e dal balcone si affaccia un uomo vestito

Matteo Salvini - la foto del trionfo : in piazza Duomo è dominio Lega. Mai visti così tanti sostenitori : Sono migliaia i simpatizzanti di Matteo Salvini in piazza Duomo a Milano, punto d'arrivo del corteo che si snoderà per le vie cittadine prima di arrivare nel salotto della città. Qui il vicepremier e leader leghista, i cui slogan elettorali vengono rilanciati dagli schermi sul palco, chiuderà la cam

Matteo Salvini a Milano Il comizio sovranista in piazza Duomo Diretta : Il segretario della Lega in testa al corteo che sfila lungo il tradizionale percorso della manifestazione del 25 aprile. In contemporanea la protesta del centrosinistra

Ligabue a Radio Italia Live – Il Concerto in piazza Duomo prima dello Start Tour 2019 : Ci sarà anche Ligabue a Radio Italia Live - Il Concerto, in programma lunedì 27 maggio in Piazza Duomo a Milano. Il rocker di Correggio è stato annunciato oggi nel già ricco cast dell'evento, divulgato nelle scorse settimane. In seguito al rilascio dell'album di inediti Start, Luciano Ligabue partirà in Tour a giugno ma prima passerà sul palco di Radio Italia Live - Il Concerto, lunedì 27 maggio, per esibirsi dal vivo. Già certificato ...

Raduno degli alpini a Milano - l'alzabandiera in piazza Duomo : Circa 500mila alpini attesi a Milano per festeggiare i 100 anni dell'Associazione. Venerdì mattina l'alzabandiera in piazza Duomo, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Giuseppe Sala. È il momento ...

Unicredit sostiene il concerto gratuito della Scala a piazza Duomo : Anche quest'anno Unicredit sosterrà, in qualità di Main Partner, il più atteso appuntamento sinfonico gratuito d'inizio estate, il concerto "Open Air" in Piazza Duomo a Milano. Il grande concerto nel ...

Sabato in piazza Duomo la consegna della laurea a 335 nuovi dottori : ... dei corsi di laurea di I ciclo dei dipartimenti: Cibio; Economia e Management; Fisica; Ingegneria civile, ambientale e meccanica; Ingegneria industriale; Ingegneria e Scienza dell'Informazione; ...

Trento. piazza Duomo si veste di suoni in occasione di Palazzi aperti 2019 : Piazza Duomo si veste di suoni in occasione di Palazzi aperti 2019. Riprendendo una tradizione dell’antichità ogni giorno fino a lunedì

Si schianta contro un palo in piazza del Duomo : Ha centrato un palo della luce distruggendo completamente la parte anteriore della vettura. E' successo poco dopo l'una e mezza delle notte tra venerdì e sabato, in piazza Sant'Eusebio, a Vercelli. ...

Pioggia in piazza Duomo a Milano [GALLERY] : Ombrelli aperti in centro a Milano: le immagini da Piazza Duomo. Una vasta saccatura atlantica si estende dalle isole britanniche fino alla Spagna, determinando intensi flussi di correnti umide e instabili sul Mediterraneo centro-occidentale e sull’Italia, con nubi e precipitazioni sulle regioni settentrionali e sull’alta Toscana. L'articolo Pioggia in Piazza Duomo a Milano [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Da Venticano al sagrato del Duomo di Milano - Nicola Ciarcia a Pane in piazza. : ... Piazza Sant'Eustorgio 8, con un importante obiettivo: raccogliere fondi per la ristrutturazione del campanile, uno dei tre al mondo ad avere una stella al posto della croce ad indicare che in quel ...

Levante - “i suoi testi sono troppo irriverenti” : così il vescovo di Lecce cancella il suo concerto in piazza Duomo : Levante non potrà cantare in piazza Duomo a Lecce. Il suo concerto, previsto per il prossimo 6 agosto, è stato infatti cancellato dopo che la Curia ha negato alla cantante siciliana l’autorizzazione all’utilizzo dell’area perché “i suoi testi sono troppo irriverenti”. A causare il rifiuto è stato infatti il contenuto di alcune sue canzoni, giudicato incompatibile con i valori che simboleggia la piazza in cui si ...

Annullato il concerto di Levante in piazza Duomo a Lecce - arriva lo stop della curia per “brani irriverenti” : Il concerto di Levante in Piazza Duomo a Lecce è stato Annullato. Questo è quanto si apprende nelle ultime ore, nelle quali la curia si è espressa in merito allo spettacolo che Claudia Lagona avrebbe dovuto tenere nelle prossime settimane e che sembra essere stato revocato definitivamente. Il live del 6 agosto, perciò, non si terrà, mentre rimangono confermate le date già annunciate per i concerti di Fiorella Mannoia e Il Volo per la medesima ...