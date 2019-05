Cannes 2019 | Luca Guadagnino celebra la Bellezza con The Staggering Girlè Ma il formato

Festival di Cannes 2019 : ospiti oggi 17 maggio - giuria e film : Festival di Cannes 2019: ospiti oggi 17 maggio, giuria e film È in corso la 72esima edizione del Festival di Cannes, iniziata il 14 maggio ed in programma fino al 25 maggio. oggi venerdì 17 maggio è una giornata speciale perché ci sarà un programma ricco e pieno di ospiti di livello internazionale. 17 maggio, la giornata di Pedro Almodovar Pedro Almodovar proprio oggi presenta il film in predicato come uno dei film favoriti ...

Festival di Cannes 2019 - Ken Loach e i suoi schiavi volti all’autodistruzione in Sorry We Missed You : Chiamiamoli “performer delle consegne” e non più “fattorini”, “guadagni” e non più “salari”, freelance e non più precari. Anzi, veri e propri schiavi volti all’autodistruzione. Benvenuti nel nuovo dramma umano e sociale di Ken Loach, il vate tuttora insuperato del cinema civile, che con Sorry We Missed You è riuscito ancora una volta a commuovere le platee del Festival di Cannes. Due volte Palma d’oro (nel 2006 per Il vento che accarezza l’erba ...

Festival di Cannes 2019 - Rocketman non è Bohemian Rhapsody. Ma il biopic su Elton John funziona : Una celebrazione ma non un’apologia di Elton John. “Perché per quanto straordinario possa essere, Elton resta un essere umano, e quindi imperfetto. E tutte le sue imperfezioni, come i suoi pregi, fanno parte del film”. Così Taron Egerton, visibilmente commosso, descrive il personaggio/persona Elton John che ha avuto “il piacere, l’onore e la responsabilità di interpretare” nel biopic Rocketman, fuori concorso a Cannes e nelle sale italiane dal ...

Cannes 2019 - i look stellari della Croisette - : Francesca Galici Abiti lunghi, luccicanti e svolazzanti. look androgini ed elegantissimi: le dive sul red carpet del Festival di Cannes 2019 danno spettacolo e incantano i fotografi Il Festival del Cinema di Cannes 2019 non è solo uno degli eventi cinematografici più famosi del mondo. Il suo red carpet è una passerella ambita dai volti noti, che qui sfoggiano look stratosferici in favore di obiettivo. La pioggia di flash è uno dei ...

Toccare la luna dal Festival di Cannes 2019? Fatto! : Sulla sommità di Cannes, a pochi passi dal Castello, c’è il Suquet des Artists. Uno spazio tutto dedicato all’arte in cui fino al 25 maggio è possibile visitare – in modo gratuito per tutti, non solo per gli accreditati al Festival – l’imperdibile installazione Go Where You Look!. Inserita nel programma della Quinzaine des Réalisateurs, prevede quello che la stessa artista (Laurie Anderson, moglie del compianto Lou Reed), definisce a ragione “Un ...

Cannes 2019 - Melissa Satta manda in delirio i paparazzi - : Fonte foto: GettyCannes 2019, Melissa Satta manda in delirio i paparazzi al suo look super hot 1Sezione: SpettacoliMelissa Satta seduce Cannes sfilando sul red carpet del film “Les Miserables” in uno sfavillante abito verde di Etro dalla profonda scollatura a cuore e un vertiginoso spacco laterale che lascia scoperte le sue gambe toniche e scolpite fino all’altezza dei glutei. Il suo look super hot manda in delirio la Croisette

Festival di Cannes 2019 - ecco la prima sorpresa : Les Misérables. Tra Gomorra e la Paranza dei bambini : “Mi rivolgo al presidente Macron: vada a vedere il nostro film, perché è un avvertimento del pericolo di violenza assoluta in cui versa la Francia, il vaso è quasi colmo e l’impressione è che nessuno ci stia ascoltando!”. Parole forti, parole di passione civile quelle che il regista Ladj Lytuona alla conferenza stampa del suo Les Misérables, la prima vera sorpresa del concorso di Cannes 2019. Un dramma a tinte accese ed esplosive che mette in ...

Se Cannes 2019 è un’ottima occasione per vedere Leo DiCaprio sul red carpet : Nina AgdalNina AgdalNina AgdalElla KawalecElla KawalecElla KawalecKelly RohrbachKelly RohrbachKelly RohrbachToni GarrnToni GarrnToni GarrnErin HeathertonErin HeathertonErin Heatherton Aferdite DreshajAferdite DreshajAferdite DreshajBlake LivelyBlake LivelyBlake LivelyBar RefaeliBar RefaeliBar RefaeliGisele BündchenGisele BündchenGisele BündchenKristen ZangLeonardo DiCaprio, 44 anni, un Oscar e infinite candidature, ha a cuore l’ambiente ...

Alessandra Ambrosio di fuoco al Festival di Cannes 2019 : Sul red carpet de I Miserables al Festival di Cannes 2019 c'è Alessandra Ambrosio ma il suo abito con scollatura ancillare incrociata e i movimenti che la modella sceglie per valorizzarlo ci portano piuttosto a Westeros e a Il trono di Spade. La serie cult si chiuderà questo weekend, ma nel frattempo ha lasciato i fan già sotto choc per il cambiamento repentino di quella che era la loro regina preferita. Daenerys, madre dei draghi fa liberatrice ...

A Cannes sarà presentata la nuova edizione del Premio Kinéo 2019 : Al 72° Festival di Cannes, il 22 maggio, nel corso di una giornata tutta italiana che comprende il “Tributo” a Lina Wertmüller e a Giancarlo Giannini per l’indimenticabile film “Pasqualino Settebellezze”, restaurato dal Centro Sperimentale di Cinematografia/Cineteca Nazionale con Genoma Films e la presentazione del nuovo film da loro coprodotto, “Dittatura Last Minute – Addio Ceausescu”, sarà ...

Festival di Cannes 2019 - I morti non muoiono di Jim Jarmusch : In una sonnolenta cittadina qualunque dell’America, chiamata Centerville (ma potrebbe chiamarsi Twin Peaks), c’è qualcosa di strano. La luna è enorme, le ore delle giornata hanno una scansione imprevedibile, gli orologi non funzionano bene e nemmeno le stazioni della radio, mentre gli animali hanno comportamenti bizzarri. “Qualcosa di strano sta per succedere”, dice il poliziotto Ronnie Peterson (Adam Driver) al suo partner più anziano, Cliff ...

Festival di Cannes 2019 - Trump i populisti e la disparità di genere : le “sentenze” della giuria : Trump, i populisti e la disparità di genere. Anche i giurati di Cannes, quattro donne (Kelly Reichardt, Alice Rohrwacher, Elle Fanning, Maimouna N’Diaye) e quattro uomini (Yorgos Lanthimos, Robin Campillo, Pawel Pawlikoski, Elki Bilal), capitanati da Alejandro Gonzalez Iñarritu, hanno sentenziato prima di ritirarsi e riemergere tra una decina di giorni quando riappariranno con il nome del vincitore della Palma d’Oro 2019. Il tre volte premio ...

I 5 look migliori del Festival di Cannes 2019 : Il Festival di Cannes, che si tiene annualmente durante il mese di maggio nella città francese di Cannes, celebra il mondo cinematografico e i più importanti film in uscita. Quest'anno la grande rassegna si terrà dal 14 al 25 maggio e sarà curato dal regista Alejandro Inàrritu, il quale sarà a capo della commissione esaminatrice. Vediamo insieme quali sono i look più acclamati che hanno sfilato sul red carpet del Festival di Cannes nella ...

Cannes 2019 - i look e la cerimonia d'apertura : La 72esima edizione del festival di Cannes ha avuto inizio e a dare il via ci ha pensato Alejandro Gonzalez Inarritu, presidente della giuria. Il regista messicano, nel corso della cerimonia di apertura, ha dichiarato il suo amore al cinema “con il suo potere liberatorio dell’immagine”, il cinema come “esperienza che può cambiare anche il mondo”.Inarritu ha emozionato la platea del Grand Theatre Lumiere ...