Serial killer di donne ora vuole sposarsi | Voglio uscire e farmi una famiglia

Stevanin - il Serial killer delle prostitute : «Non sono un mostro. E voglio sposarmi» Su 7 in edicola : l’anticipazione : Nel 1994 ha ucciso 5 prostitute e ne ha seppellito i cadaveri ma dice di non ricordare nulla degli omicidi. È in cella da 25 anni: «Mostro? Non voglio pensare a questa parola»

Germania sotto choc - 5 morti con una balestra conficcata nel petto : ipotesi Serial killer : Lo hanno soprannominato 'il killer della balestra'. Questo il nome che i media tedeschi hanno coniato per l'autore di cinque omicidi avvenuti tutti in Baviera, negli ultimi tre giorni. Le vittima sono quattro donne e un uomo. Le prime tre sono state trovate in un albergo di Passau, le seconde, in un appartamento.

Ted Bundy. Fascino criminale - Zac Efron nei panni del Serial killer (recensione) : Fa un certo effetto vedere Zac Efron, ex teen idol dai tratti angelici e accattivanti, vestire i panni di quello che è forse il serial killer più efferato della storia americana. Ma è, coerentemente con l’assunto del film Ted Bundy. Fascino criminale, l’effetto che il regista Joe Berlinger voleva raggiungere. Ossia costruire una storia che, invece di indulgere nell’effettismo e nel macabro, raccontasse il volto seducente – quello di Zac Efron, ...

'Ted Bundy - Fascino criminale' - il film con Zac Efron Serial killer : Alla regia troviamo Joe Berlinger, documentarista che spesso si è occupato di cronaca nera e di serial killer e che a Ted Bundy ha dedicato una docuserie in quattro puntate intitolata 'Conversazioni ...

Ted Bundy – Fascino criminale - Zac Efron è il male assoluto : il Serial killer delle donne come non l’avete mai visto : Ted Bundy, il più efferato serial killer statunitense, come non l’avete mai visto. Esce nelle sale italiane il 9 maggio Ted Bundy – Fascino criminale (in originale: Extremely wicked, shockingly, evil and vile). Il film diretto da Joe Berlinger non è il classico thriller con apici splatter dovuti alla rappresentazione delle ragazze uccise brutalmente che, per la cronaca, sono almeno trenta, sicuramente tra il 1974 e il 1978 in Colorado, Utah, ...

Cipro sotto choc - il Serial killer Nikos Metaxas confessa : “Ho ucciso cinque donne e due bambini” : Cipro sotto choc dopo il ritrovamento di un’altra delle vittime di Nikos Metaxas, il militare 35enne autore di almeno 7 omicidi. Il primo serial killer della storia dell’isola ha confessato di aver ucciso cinque collaboratrici domestiche straniere e due bambine di 6 e 8 anni. Il caso ha portato alle dimissioni del ministro della giustizia e del capo della polizia, accusati di non avere indagato a fondo la sparizione delle donne proprio perché ...

Ted Bundy - Fascino criminale : Zac Efron da golden boy a Serial killer : ... e relativi sequel,, quando il ruolo di Troy Bolton l'ha catapultato nei sogni delle ragazzine di tutto il mondo. All'epoca diciottenne, Zac aveva già una lunga gavetta dietro le spalle, visto che si ...

Serial killer di Cipro - recuperata una valigia con resti di un corpo umano : “Sarebbe il cadavere di un bambino” : Il capitano Nikos Metaxas è comparso oggi in tribunale dopo aver confessato di avere ucciso 5 donne – tutte collaboratrici domestiche straniere – e due figlie (di 6 e 8 anni) di due delle sue vittime. Nel frattempo la polizia di Cipro, dove si sono svolti i fatti, ha recuperato una valigia contenente i resti di un corpo umano in un lago a sud-ovest di Nicosia. Si tratta del secondo cadavere ritrovato in questo luogo in una settimana ...

Maddie Mccann - svolta agghiacciante : indagato l'uomo mascherato - Serial killer di bimbi. Fine tragica : Dopo dodici anni dalla sua scomparsa c'è un nuovo sospettato nel caso, mai risolto, di Maddie Mccann, la bambina inglese, che oggi avrebbe 16 anni, svanita nel nulla nel 2007 in Portogallo quando aveva 4. Si tratta di un pedofilo tedesco, Martin Ney, condannato all'ergastolo per la morte di tre bamb

I Serial killer - nuovi divi del declino americano : Per la sottocultura che sta crescendo intorno a loro, i serial killer sono metafore, modelli, parte del piano della natura Un giornalista statunitense ha incontrato gruppi di appassionati di assassini seriali. Dall’archivio di Internazionale. Leggi

Il ministro della giustizia cipriota si è dimesso per la storia del primo Serial killer dell’isola : Il ministro della giustizia cipriota, Ionas Nicolaou, si è dimesso in seguito alla scoperta del primo serial killer nell’isola. Domenica la polizia di Cipro aveva trovato i resti di una donna in una valigia sul fondo di un lago artificiale: secondo le indagini,

Serial killer a Cipro : ritrovati i corpi di cinque donne fatte a pezzi e gettate nel lago : Cipro come un film dell’orrore e alle prese con il suo primo Serial killer: un militare greco cipriota di 35 anni, identificato come Nicos Metaxas adescava le sue prede, donne giovani e straniere sui siti di incontri, poi le uccideva e le faceva a pezzi, spargendo i cadaveri in un lago tossico, parte di una miniera di rame ormai dismessa, che si trova a Mitsero, piccola località 32 chilometri a ovest della capitale Nicosia. Ed è proprio in quel ...

Straniere e conosciute sulle app di incontri : Serial killer confessa di aver ucciso 5 donne e 2 bambine : I corpi nascosti all'interno di una valigia e gettati in un lago tossico: Cipro scopre il primo serial killer della sua...

Il primo Serial killer di Cipro : Dopo i ritrovamenti di diversi cadaveri, un militare greco cipriota ha confessato di aver ucciso cinque donne e due bambine di origine straniera