Pedullà | Sarri al 70% via dal Chelsea | la Juventus pensa anche a lui

(Di venerdì 17 maggio 2019) Alfredoè uno dei giornalisti più vicini a Maurizio. È tra i più attendibili sui movimenti e i pensieri dell’ex allenatore del Napoli. E oggi, sul suo blog,dà due notizie a proposito del tecnico toscano. La prima è che le percentuali di addio dialsono superiori al 70%.in caso di vittoria dell’Europa League. A Londra è avvenuto il fenomeno uguale e contrario a quello riscontrato a Napoli. I tifosi delnon si sono per nulla innamorati né del gioco né del personaggio, nonostante il terzo posto in campionato (e quindi qualificazione Champions) e la finale di Europa League. Per, il favorito alla successione è Lampard, ma c’èEspirito Santo. Scriveche tra i possibili successori ad Allegri c’èil nome di. “I contatti indiretti sono andati avanti con apprezzamenti significativi, per ...

