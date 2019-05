L’antitrust ha avviato un’indagine per presunto abuso di posizione dominante nei

L’antitrust ha avviato un’istruttoria contro Amazon per abuso di posizione dominante : L’AGCM (l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche nota come Antitrust) ha avviato un’istruttoria contro cinque società del gruppo Amazon per abuso di posizione dominante. Secondo l’Antitrust, infatti, Amazon favorirebbe i venditori terzi che «aderiscono al servizio di logistica