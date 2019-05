Il CorMezz frena su Acuña | spunta una clausola rescissoria di 60 milioni

ilnapolista

(Di venerdì 17 maggio 2019) Dal Portogallo, era arrivata ieri la notizia del Napoli sull’argentino Marcos, esterno sinistro basso in forza allo Sporting Lisbona che sarebbe stata un’alternativa più economica rispetto a Grimaldo del Benfica, ritenuto troppo caro dai partenopei. Viene categorizzato come un centrocampista esterno, ma sa adattarsi anche nel ruolo di terzino. Destra o sinistra per lui è indifferente e in più occasioni ha coperto entrambe le fasce, nonostante il suo piede prediletto sia il mancino. Talvolta ha anche giocato come centrale di centrocampo, sebbene non sia certo il suo ruolo. Il Corriere del Mezzogiorno oggigli entusiasmi, conferma i contatti tra l’agente del calciatore e il Napoli, ma esce a sorpresa la notizia che il terzino avrebbe unadi 60di euro, un prezzo spropositato considerando anche che si tratta di un ragazzo di 28 ...

napolista : Il CorMezz frena su #Acuña al #Napoli, spunta una clausola rescissoria di 60 milioni Il terzino dello Sporting Lisb… - SiamoPartenopei : Napoli su Acuna? CorMezz frena: 'Azzurri poco convinti, clausola spropositata rispetto all'età' -