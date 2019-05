gossipetv

(Di venerdì 17 maggio 2019)5: il matrimonio diD’Alessandro e Davide Fiori d’arancio perD’Alessandro. La famosa blogger e youtuber ha annunciato il suo matrimonio con il fidanzato storico Davide. Comunicazione arrivata in diretta dalla stessa5, nel salotto di Barbara d’Urso. Che si è complimentata con la sua ospite e ha promesso … L'articoloD’Alessandro si: l’annuncio a5 proviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : Chiara D’Alessandro si sposa: l’annuncio a Pomeriggio 5 - TheWhiteQueen17 : Ho versato lacrime dal ridere a vedere la nostra Chiara D'Alessandro a #pomeriggiocinque - chiarafabbr : Ecco, ci mancava l’appello alle donne in carne. Essere in carne significa avere qualche kg in più, non essere ai li… -