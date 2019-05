Anadolu Efes-CSKA Mosca Finale Eurolega 2019 | data | programma | orario e tv

Basket - Final Four Eurolega 2019 : Anadolu Efes in paradiso - è finale! Fenerbahce travolto con 30 punti di Shane Larkin : Se non è la più grande sorpresa degli ultimi vent’anni di Eurolega, ci si va molto vicini: l’Anadolu Efes vince il derby di Istanbul contro il Fenerbahce ed è in Finale della massima Coppa continentale per la prima volta nella sua storia. Il 73-89 con cui gli uomini di Ergin Ataman si guadagnano il diritto di aspettare la vincente del match tra CSKA Mosca e Real Madrid, che comincerà tra poche decine di minuti. L’ultima volta ...

LIVE Fenerbahce-Efes Istanbul 73-92 Semifinale Eurolega 2019 in DIRETTA : l'Anadolu domina e conquista la finalissima!

LIVE Fenerbahce-Efes Istanbul 40-45 - Semifinale Eurolega 2019 in DIRETTA : Anadolu avanti all'intervallo!

Basket - Playoff Eurolega 2019 : Anadolu Efes alle Final Four - Barcellona battuto 80-71 : Tra le mura amiche dell’Abdi Ipecki Arena l’Anadolu Efes istanbul batte in gara-5 dei quarti di Finale col punteggio di 80-71 il Barcellona, chiude la serie sul 3-2 e torna nella Final Four di Eurolega per la terza volta dopo un’assenza di 18 anni, in semiFinale il 17 maggio a Vitoria affronterà in un derby tutto turco il Fenerbahce. Sono i catalani a cominciare meglio il match, arrivando anche a un vantaggio massimo di 7 lunghezze nel primo ...

Eurolega : CSKA Mosca e Anadolu Efes avanti 2-1 : Decisivo, nell'economia del match, anche l'apporto di Higgins : sua la giocata che ha chiuso definitivamente la sfida. Tra due giorni Vitoria avrà la chance per impattare, ben sapendo quanto sia ...

Basket - Playoff Eurolega 2019 : Nando De Colo trascina il CSKA Mosca a Vitoria - Shane Larkin distrugge il Barcellona e riporta avanti l’Anadolu Efes : Due grandi serate di due uomini di spicco delle rispettive squadre: la seconda notte di gara-3 dei quarti di finale di Eurolega potrebbe riassumersi così, nel segno del CSKA Mosca di un grande Nando De Colo e dell’Anadolu Efes trascinato da un incredibile Shane Larkin. KIROLBET BASKONIA Vitoria-CSKA Mosca 77-84 (Serie 1-2) Il CSKA si riprende il fattore campo nella serie contro Vitoria, andando a espugnare l’arena che potrebbe ...

Basket - Playoff Eurolega 2019 : il Barcellona vince sul campo dell’Anadolu Efes - Real Madrid sul 2-0 contro il Panathinaikos : Tre serie su quattro dei quarti di finale di Eurolega 2018-2019 hanno già la certezza di arrivare almeno fino a gara-4: dopo i successi esterni di Baskonia e Zalgiris Kaunas su CSKA Mosca e Fenerbahce ieri, arriva quello del Barcellona nei confronti dell’Anadolu Efes. Unico a salvarsi è il Real Madrid, che domina il Panathinaikos e andrà a OAKA, la settimana prossima, per chiudere i conti e volare a Vitoria. ANADOLU Efes-Barcellona 72-74 ...

Basket - Playoff Eurolega 2019 : esordio vincente per l’Anadolu Efes contro il Barcellona - finale brivido del Real Madrid sul Panathinaikos : Se la giornata di ieri, nei quarti di finale di Eurolega, aveva regalato due partite non esattamente in grado di esprimere il massimo della spettacolarità, oggi la situazione è stata un po’ diversa, con l’esordio delle serie tra Anadolu Efes e Barcellona e tra Real Madrid e Panathinaikos. Andiamo a vedere nel dettaglio le gare che hanno segnato l’inizio di questi due scontri che porteranno alle Final Four. ANADOLU ...

VIDEO Anadolu Efes-Milano - Highlights e sintesi Eurolega : all’Olimpia non riesce l’impresa - addio playoff : Milano non è riuscita a qualificarsi per i playoff dell’Eurolega 2019 di basket. L’Olimpia doveva assolutamente vincere sul campo dell’Anadolu Efes Istanbul e invece i Campioni d’Italia sono stati sconfitti per 101-95. I ragazzi di Pianigiani hanno sognato il successo per quasi tre quarti poi i turchi sono riemersi e hanno soppiantato i meneghini, incapaci di imporsi e di rimanere in corsa nella massima competizione ...

Basket - Eurolega 2019 : finisce il sogno di Milano - l’Anadolu Efes vince 101-95 ed elimina gli uomini di Pianigiani : finisce al Sinan Erden Dome l’Eurolega 2018-2019 dell’Olimpia A|X Armani Exchange Milano. La formazione di Simone Pianigiani esce sconfitta contro l’Anadolu Efes Istanbul per 101-95, terminando dunque la propria avventura in Europa senza bisogno di attendere altri risultati. Ergin Ataman, la cui squadra è già certa di affrontare il Barcellona nei quarti, manda sei uomini in doppia cifra: Vasilije Micic (18 punti), l’ex ...