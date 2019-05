Sassuolo | il report dell’allenamento | stagione finita per Sensi

calcioweb.eu

(Di giovedì 16 maggio 2019) Rischia di essere già conclusa ladi Stefano. Dopo un scontro fortuito in allenamento il centrocampista si è procurato la frattura dello scafoide della mano destra ed è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione.salterà di certo la gara di sabato con la Roma, ma è difficile pensare a un suo recupero per la sfida con l’Atalanta che chiuderà la. A lavoro differenziato anche Magnani, Peluso e Bourabia, coi primi due che difficilmente ce la faranno in vista di sabato e Bourabia che comunque è squalificato. Rispetto a Torino possibile conferma del 4-3-3 con Rogerio che torna a sinistra in difesa, Locatelli che prende il posto di Bourabia in mediana e un tridente “puro” con Berardi che affiancherà Djuricic e Boga. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sul ...

