Parma – Fiorentina in streaming e tv | dove vedere la 37a giornata serie A

forzazzurri

(Di giovedì 16 maggio 2019)ine tv: data e orario 37asi disputerà domenica 19 maggio alle ore 15.00. I crociati ospitano i viola in una partita che significa davvero poco in termini di classifica. Per questo motivo ci aspettiamo tanti gol e spettacolo. Eccoine in tvsarà visibile? La partita sarà un’esclusiva di DAZN e sarà quindi visibile ingrazie al servizio nato quest’anno per quanto riguarda il mercato italiano: occhi puntati davanti a smartphone, smart tv o computer. Ecco tutti i modi (legali) perla sfida. La gara sarà trasmessa su DAZN in tv e. La gara è un’esclusiva DAZN, sarà possibile assistere al match solo e soltanto con il nuovo servizio in, disponibile su pc, smartphone, smart tv, ...

1913parmacalcio : Con la maglia crociata 2?7? reti in 7?9? gare: #Amauri è lo Storico Doppio Ex di #ParmaFiorentina ????? Leggi la sua… - ParmaLiveTweet : Colomba: 'Parma-Fiorentina può confermare la A per entrambe': Franco Colomba, ospite di Lady Radio, ha parlato così… - intoccabile_l : RT @SandroSca: Titoli ultimi 8 anni Juve: 8 Sc 4 CI 4 SC Lazio: 2 CI 2 SC Napoli: 2 CI 1 SC Milan 1 SC Juve 16 su 24 Titoli 12 anni di Mog… -