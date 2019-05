Giro d’Italia 2019 | è arrivata la fuga bidone | chi può puntare alla classifica generale?

Giro d’Italia - Giovanni Carboni si gode la maglia bianca : “se ho questa maglia è grazie a Bruno Reverberi” : Il corridore della Bardiani ha commentato l’esito della sesta tappa, che gli ha regalato la maglia bianca e il secondo posto nella classifica generale Giornata da ricordare per l’Italia al Giro, la doppietta di San Giovanni Rotondo con Masnada davanti a Conti permette a quest’ultimo di indossare la maglia rosa, scalzando Roglic dopo cinque frazioni. Gian Mattia D’Alberto/LaPresse Un risultato pazzesco che fa felice ...

Giro d’Italia : a Masnada la sesta frazione - Conti in rosa : Dopo sei giorni avari di soddisfazioni arriva una tappa esaltante per il ciclismo italiano. Al termine di una lunga fuga sul traguardo di San Giovanni Rotondo sono stati in due a festeggiare. Fausto Masnada è stato il mattatore della corsa ed ha conquistato la tappa trovando in Valerio Conti un compagno d’avventura ideale. Il romano ha dato man forte allo scatenato bergamasco della Androni contando sul buon posizionamento in classifica generale ...

Giro d’Italia 2019 - Fausto Masnada : “Dedico questa vittoria a mio zio - sono troppo contento” : È bella, anzi, bellissima la giovane Italia del Giro 2019. L’aveva detto qualche giorno prima della partenza della Corsa Rosa, e Fausto Masnada ha rispettato i pronostici. Il giovane bergamasco dell’Androni Giocattoli-Sidermec è il vincitore della sesta tappa da Cassino a San Giovanni Rotondo. Al termine di una lunghissima fuga con altri dodici uomini, solamente lui e Valerio Conti, la nuova maglia rosa, sono riusciti a resistere in ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - sesta tappa : tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : Rivoluzionate tante Classifiche al Giro d’Italia 2019: andiamo a scoprire tutte le graduatorie di tutte le maglie aggiornate. Maglia Rosa 1 ITA CONTI Valerio UAE TEAM EMIRATES 25h 22’ 00” 0’ 00” 2 ITA CARBONI Giovanni BARDIANI CSF 25h 23’ 41” 01’ 41” 3 FRA PETERS Nans AG2R LA MONDIALE 25h 24’ 09” 02’ 09” 4 ESP ROJAS José MOVISTAR TEAM 25h 24’ 12” 02’ 12” 5 FRA MADOUAS Valentin GROUPAMA – FDJ 25h 24’ 19” 02’ 19” 6 POR ANTUNES Amaro ...

Giro d’Italia 2019 - risultato e classifica della tappa di oggi (Cassino-San Giovanni Rotondo) : trionfo di Fausto Masnada - Valerio Conti nuova maglia rosa : Fausto Masnada (Androni Giocattoli – Sidermec) ha vinto la sesta tappa del Giro d’Italia 2019, 238 km da Cassino a San Giovanni Rotondo. oggi è andata in porto la fuga e il 25enne bergamasco ha fatto la differenza sull’unico GPM di giornata, battendo poi in una volata a due Valerio Conti (UAE-Team Emirates), che conquista invece la maglia rosa. Alle loro spalle si piazzano gli spagnoli José Joaquín Rojas (Movistar) e Rubén Plaza ...

