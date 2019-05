Cucchi, Casamassima posta foto in manette con la Coca Cola dopo rinvio a giudizio per droga (Di giovedì 16 maggio 2019) dopo il rinvio a giudizio per droga, Riccardo Casamassima, il carabiniere che con le sue dichiarazioni ha fatto riaprire il caso Cucchi contro i colleghi, scherza su facebook mostrandosi con manette e Coca Cola: "Chi viene ad arrestarmi ho Coca a casa mi costituisco... questa volta il quantitativo è di 1,5 litri di Coca Cola e come dice Gianluca Vacchi... enjoy . Avvocato Serena A Gasperini che faccio patteggio? ". Il riferimento è ovviamente alle accuse di droga che gli sono costate un rinvio giudizio da parte della Procura di Roma per detenzione di droga ai fini di spaccio.



