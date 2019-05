Stretta Uefa sul City | rischio esclusione dalle coppe

calcioefinanza

(Di martedì 14 maggio 2019) Il Manchester, neo campione d’ Inghilterra, rischierebbe un anno di, e non più solo un eventuale blocco del mercato. E’ quanto riferisce il New York Times. Secondo il quotidiano USA, il club inglese avrebbe aggirato le regole del Fair Play Finanziario dell’attraverso un sistema di scatole cinesi con società nei … L'articolosul

juventinodoc73 : RT @CalcioFinanza: Stretta Uefa sul Manchester City: rischia l'esclusione dalle coppe per il FPF - Kdc1987Kdc : RT @CalcioFinanza: Stretta Uefa sul Manchester City: rischia l'esclusione dalle coppe per il FPF - fenicejuventina : RT @CalcioFinanza: Stretta Uefa sul Manchester City: rischia l'esclusione dalle coppe per il FPF -