Toto Cutugno il racconto choc da Silvia Toffanin

Verissimo Toto Cutugno mia sorella è morta davanti i miei occhi : Il cantante Toto Cutugno è stato ospite a “Verissimo” e durante l’intervista con Silvia Toffanin ha raccontato un dramma della sua infanzia sinora rimasto segreto: la morte della sua sorellina che inevitabilmente lo ha segnato per il resto della vita. “Io in genere mi scordo le cose ha detto ma ci sono eventi che non ti dimentichi più”. Il dramma si è consumato nello spazio di pochi istanti, quanto entrambi erano bambini. “Mia madre racconta ...

Sono un miracolato! Toto Cutugno si commuove a Verissimo : Sabato 11 maggio è stata trasmessa la nuova puntata di Verissimo, il talk-show di Canale 5 condotto da SIlvia Toffanin. Il nuovo appuntamento-tv ha visto presentarsi, tra gli ospiti in studio, il cantante Toto Cutugno, che ha concesso una nuova intervista. Così, l'interprete de "L'Italiano" ha parlato al pubblico della sua malattia. Nel lontano 2009, Cutugno scoprì di essere malato di cancro; Toto era stato colpito da un tumore alla ...

Toto Cutugno senza un rene dopo il cancro : “Oggi mi godo la vita” : Toto Cutugno ricorda la malattia a Verissimo e ringrazia Albano Prima volta a Verissimo per Toto Cutugno. Il popolare cantautore è stato protagonista della puntata di sabato 11 maggio 2019. Silvia Toffanin ha ripercorso la lunga carriera dell’artista, dagli esordi alle tante partecipazioni al Festival di Sanremo, senza dimenticare il grande successo all’estero e soprattutto […] L'articolo Toto Cutugno senza un rene dopo il ...

Toto Cutugno piange a Verissimo/ 'Sono un miracolato - avevo un tumore maligno...' : Toto Cutugno sarà per la prima volta ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Il cantante parlerà della sua lunga carriera e della malattia.

Toto CUTUGNO/ 'Albano Carrisi mi ha salvato la vita' - Verissimo - : TOTO CUTUGNO sarà per la prima volta ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Il cantante parlerà della sua lunga carriera e della malattia.

Toto Cutugno : "Così Al Bano mi ha salvato la vita" : Toto Cutugno è salvo grazie ad Al Bano Carrisi. Non si tratta di una salvezza artistica, ma di una questione di salute vera e propria. A rivelarlo è Cutugno ai microfoni di Radio Due durante la trasmissione “I Lunatici”.“Mi sentivo una roccia, mi sentivo di spaccare tutto il mondo, invece mi alzavo di notte, tre quattro volte, per andare a fare la pipì. Mi sono confidato con Al Bano e mi ha consigliato un ...

?Toto Cutugno e il dramma del cancro : «Sono salvo grazie ad Al Bano - mi consigliò un medico» : Al Bano ha salvato la vita a Toto Cutugno. «Sì, Carrisi mi ha salvato la vita», ha detto Cutugno ai Lunatici, su Radio 2. Ecco perché. «Mi sentivo una...

Toto Cutugno - la rivelazione dopo il cancro : “Miracolato grazie ad Albano” : Albano, Toto Cutugno rivela che il collega gli ha salvato la vita Toto Cutugno è stato protagonista di una clamorosa rivelazione oggi. Ospite della trasmissione radiofonica I Lunatici, su Radio Due, il cantante ha raccontato che Albano gli ha salvato la vita. Il cantante di Cellino San Marco ha consigliato infatti al collega di approfondire […] L'articolo Toto Cutugno, la rivelazione dopo il cancro: “Miracolato grazie ad ...

Al Bano mi ha salvato dal cancro! Il ricordo di Toto Cutugno : Può dirsi un Toto Cutugno intimista, quello che ha concesso un'intervista a "Radio 2", nel corso del programma radiofonico "I lunatici". Il cantautore de "L'Italiano", canzone cult del suo repertorio, ha confidato di essersi sentito invincibile, prima di scoprire la sua grave malattia.-- “Mi rivolgo agli uomini: fate prevenzione – ha avvertito Cutugno nel suo intervento radiofonico –. Io mi sentivo una roccia dieci anni fa, mi sentivo di ...

Toto Cutugno : "Al Bano mi ha salvato dal cancro" : Può dirsi un Toto Cutugno intimista, quello che ha concesso un'intervista a 'Radio 2' , nel corso del programma radiofonico 'I lunatici'. Il cantautore de ' L'Italiano ', canzone cult del suo ...

Toto Cutugno : “Al Bano mi ha salvato dal cancro” : “AlBano Carrisi mi ha salvato la vita“. A parlare così è Toto Cutugno che, intervenuto durante la trasmissione I Lunatici di Radio Due, ha raccontato una drammatica esperienza: “Mi rivolgo agli uomini: fate prevenzione, cazzo – ha detto a Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio – Io mi sentivo una roccia dieci anni fa, mi sentivo di spaccare tutto il mondo, invece mi alzavo di notte, tre quattro volte, per andare a ...

Toto Cutugno : “Albano Carrisi mi ha salvato la vita - avevo le metastasi che stavano per arrivare ai reni” : Toto Cutugno è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Toto Cutugno ha svelato: “Albano Carrisi mi ha salvato la vita. Mi rivolgo agli uomini: fate prevenzione, cazzo. Io mi sentivo una roccia dieci anni fa, mi sentivo di spaccare tutto il mondo, invece mi alzavo di notte, tre quattro ...

Panico al concerto di Toto Cutugno a Kiev dopo l’invasione di palco di uno spettatore : Sono stati attimi di paura, quelli vissuti dal pubblico del concerto di Toto Cutugno a Kiev del 23 marzo scorso. L'artista ha infatti deciso di ignorare le misure prese dal Governo, che lo avrebbe in inserito in una black list di personaggi sgraditi all'Ucraina, confermando il concerto già in programma nella Capitale e nel quale si è temuto il peggio. Durante l'esecuzione di una delle più celebri canzoni dell'artista - L'Italiano - uno dei ...

Volano stracci nel Pd : 'Alla sesta volta Toto Cutugno smise di esultare per il 2° posto' : Matteo Renzi aveva garantito a Nicola Zingaretti, nel giorno della sua proclamazione a neo segretario del Partito Democratico, che non avrebbe subito colpi di "fuoco amico" da parte sua. L'ex Presidente del Consiglio al momento sta mantenendo la parola, ma non si può dire lo stesso per alcuni membri eccellenti di quella che si può definire la sua 'corrente'. A poco più di una settimana dall'inizio del suo mandato, il nuovo leader del Partito ...