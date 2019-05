Maltempo | situazione critica a Ravenna nella notte | “piene in transito | uscite di casa

Maltempo Cesena - il sindaco : “Situazione sotto controllo - l’allerta non ci ha trovati impreparati” : “Per ora la situazione è sotto controllo“: lo spiega il sindaco di Cesena Paolo Lucchi riferendosi all’esondazione del fiume Savio verificatasi nelle scorse ore. “Stiamo monitorando in particolare la pioggia che sta cadendo nella vallata del Savio“. “Vorrei far notare – ha precisato il primo cittadino – l’enorme lavoro dei mesi scorsi in cui sono stati puliti tutti gli alvei dei fiumi in ...

Maltempo Pesaro - il sindaco : “Situazione critica ma sotto controllo” : “La situazione è critica, ma per il momento sotto controllo“: lo ha dichiarato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, in sala operativa con prefetto, forze dell’ordine e protezione civile. “Per ciò che riguarda il fiume Foglia il livello è alto ma sotto controllo, anche se la piena è prevista per le ore 15. Massima attenzione, quindi, ma per il momento nessuna emergenza. Nel punto più basso, quello di via Sardegna-via ...

Maltempo nel riminese : si aggrava situazione frana ad Albereto : E' l'Emilia Romagna la regione più colpita in queste ore dalla forte ondata di Maltempo che si sta abbattendo sull'Italia, in particolare l'area centro-orientale della regione. Anche nel riminese...

Maltempo - si aggrava situazione nel nord e centro Italia : Si aggravano le conseguenze del Maltempo con un'ondata di freddo polare che si è abbattuto con particolare intensità sul nord e centro Italia: 5 persone sono finite con l'auto nel fiume Mincio , unico ...

Meteo shock - l’Uragano Artico flagella l’Italia : situazione drammatica per il Maltempo - morti e dispersi [LIVE] : Meteo – Il maltempo che sta colpendo l’Italia in questa prima Domenica di Maggio ha ripercussioni drammatiche sul territorio: le piogge torrenziali, la neve abbondante fino a bassa quota, il vento impetuoso e le mareggiate stanno provocando un vero e proprio disastro con decine di feriti e purtroppo anche morti e dispersi. L’Uragano Artico che dalla scorsa notte sta flagellando il Nord Italia ha raggiunto raffiche di vento di ...

Maltempo Belluno - il sindaco : al Nevegal “situazione sotto controllo” : Il sindaco di Belluno Jacopo Massaro si è recato personalmente questa mattina in sopralluogo al Nevegal per monitorare la situazione, dopo la pesante nevicata della giornata di domenica: “Già dalla giornata di domenica, sul posto siamo intervenuti con le squadre di protezione civile per liberare le strade, grazie alla collaborazione con Veneto Strade e i Vigili del Fuoco – spiega il sindaco – Nella mattinata di oggi, la viabilità ...

Maltempo Piemonte : situazione meteo in miglioramento - resta il rischio valanghe : situazione meteo in miglioramento il Piemonte, dopo le piogge degli ultimi giorni: la perturbazione che nelle ultime ore ha portato rovesci e temporali, anche di forte intensità, sta lasciando la regione. Arpa Piemonte prevede una progressiva attenuazione dei fenomeni e un graduale miglioramento grazie all’instaurarsi delle condizioni di foehn nelle vallate alpine. La pioggia ha determinato un innalzamento dei corsi d’acqua, ...

Maltempo - la situazione in Veneto : criticità nel Bellunese dopo le nevicate - piogge in attenuazione dal monte a valle : La Protezione Civile Regionale, in considerazione della perturbazione che sta attraversando il Veneto, rileva che la fase con le precipitazioni maggiormente intense è superata. I livelli idrometrici – che durante la notte avevano registrato un generale e progressivo aumento – sono ora in fase di attenuazione da monte a valle. Continuano comunque, così come le situazioni idrogeologiche, ad essere attentamente monitorati con particolare attenzione ...

Maltempo - situazione critica anche a S.Stefano Magra : alunni 'bloccati' a scuola e sottopassi allagati : Fuori Provincia - "Nonostante l'allerta gialla non lo preveda come obbligatorio, visto l'evento in atto, il Comune di Santo Stefano di Magra ha attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione ...