Il koala è funzionalmente estinto Che cosa significa?

(Di lunedì 13 maggio 2019) (foto: Lone Pine Sanctuary, Brisbane, Australia via Getty Images) Non sono scomparsi, non ancora. Ma secondo l’AustralianFoundation (Akf) il destino dei pigri marsupiali australiani è ormai segnato: isonoestinti. Dalle stime dell’organizzazione infatti ne sarebbero rimasti appena 80mila nel continente – un numero insufficiente perché possano svolgere un ruolotivo nell’ambiente e a garantire la sopravvivenza di nuove generazioni. E, se ci aggiungiamo la minaccia che deriva dai cambiamenti climatici e dalla costante perdita delle foreste di eucalipto (di cui si cibano in modo esclusivo), beh, la conclusione non ci piacerà affatto. Contiamo iSe le stime della Akf fossero accurate, il calo della popolazione complessiva disarebbe davvero sconcertante. L’ultima indagine ufficiale risale al 2016, quando un team di 15 ...

