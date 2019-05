Giovane con meningite meningococcica di tipo B ricoverato a Sassari

Ezio Greggio e la nuova fiamma - 29 anni più Giovane. Sconosciuta? Ma va : dove l'avete vista in tv : nuova fiamma per Ezio Greggio, giovanissima e bellissima. Come riportato anche il settimanale Nuovo Tv, lo storico conduttore Mediaset di Striscia la notizia (e da giugno di La sai l'ultima?) da qualche mese fa coppia fissa con Romina Pierdomenico. Differenza d'età? Trentanove anni, visto che lui ne

Classifiche Giro d’Italia 2019 - seconda tappa : tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior Giovane : Il campione nazionale tedesco Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) ha vinto in volata la seconda tappa del Giro d’Italia 2019, andando così a vestire anche la maglia ciclamino. Giulio Ciccone (Trek – Segafredo) è passato invece in testa a entrambi i GPM di giornata, consolidando così la maglia azzurra. Non cambia la classifica generale nelle prime posizioni con lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) che mantiene la maglia Rosa. Di ...

Amici e la gaffe di Gerry Scotti : "Ti ricordi quando hai iniziato con Io Canto?" ma il Giovane tenore smentisce il giudice - : Carlo Lanna Una piccola gaffe di Gerry Scotti a Amici 18 costringe il tenore Alberto Urso a rispondere al giudico su una domanda del suo passato televisivo Entra nel vivo la competizione di Amici 18 e, nella serata di ieri, sabato 11 maggio, gli aspiranti artisti si sono messi alla prova con altre difficile sfide. La semifinale del talent show condotto da Maria De Filippi però è stata segnata da una piccola gaffe che ha coinvolto ...

Upas - trame al 24 maggio : il Giovane Giordano alle prese con un iperattivo modo di fare : La soap opera 'Un posto al sole' da oltre vent'anni tiene incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani e si tratta di un record per la serie che ha raggiunto il traguardo delle cinquemila puntate. Proseguono le vicende degli abitanti di palazzo Palladini che hanno una vita frenetica e piena di cambiamenti: un esempio si ritrova nella famiglia Giordano. Gli spoiler degli appuntamenti che arrivano fino al 24 maggio fanno notare ...

Trame Il paradiso delle signore : la Giovane Guarnieri esige un confronto con il padre : Continuano a tenere incollati al piccolo schermo i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore' ambientata nella città di Milano. Lunedì 13 maggio apre le danze l'ultima settimana in compagnia del prodotto televisivo che sta aumentando la suspense nell'animo del pubblico. L'attenzione principale viene posta intorno al personaggio di Marta che sta affrontando una ...

Incidente stradale in Campania : perde la vita un Giovane - indagato l'altro conducente : Un'altra drammatica vicenda in cui a perdere la vita è una giovane persona, si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel noto comune di Giugliano in Campania. La vittima, questa volta, è Ciro Perrotti, un ragazzo di appena ventiquattro anni, deceduto a seguito di un Incidente stradale molto grave mentre era a bordo del suo scooter. Il sinistro, avvenuto nella giornata di mercoledì 8 maggio tra Melito e ...

Internazionali d’Italia - continua il sogno di Elisabetta Cocciaretto : la Giovane azzurra accede al main draw : “E’ l’emozione più bella della mia vita” – dice la giovane tennista di Porto San Giorgio che, al Foro Italico, giocherà nel tabellone principale di un torneo WTA. Quella di oggi è sicuramente una giornata indimenticabile per Elisabetta Cocciaretto che è entrata nel main draw degli Internazionali BNL d’Italia 2019. Elisabetta stamani ha infatti vinto la semifinale delle pre-qualificazioni degli IBI 19, conquistando una wild card che le ...

Legnano - donna colpisce con l’acido il volto dell’ex fidanzato dopo una lite. Ora il Giovane rischia di perdere un occhio : Colpito al volto con l’acido dalla ex fidanzata. Così un 30enne è rimasto gravemente ustionato al viso e al torace e rischia di perdere un occhio dopo essere stato colpito al volto. Secondo le prime ricostruzioni, i due avevano litigato in strada nella tarda serata di ieri a Legnano, nel Milanese. La donna si è poi costituita ai carabinieri ed è stata arrestata per lesioni personali gravissime e atti persecutori. Ora si trova in ...

Benedetta Parodi e l'amore con Fabio Caressa : "Facevo uno stage - lui era un Giovane inviato" : Da colleghi a marito e moglie, la giornalista ha svelato tutti i retroscena della loro longeva storia

“Ho 83 anni - faccio sesso come una ventenne con un uomo più Giovane e sposato” : le confessioni di Luisella a RaiRadio2 : In diretta su Rai Radio2 come ogni notte c’erano Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, I Lunatici, che tra musica, ospiti e telefonate degli ascoltatori, raccontano un Paese in cui si confrontano generazioni, lavoratori di ogni settore e persone insonni, che spesso chiamano per raccontare le proprie storie. Attorno alle 3.20, nella notte tra venerdì e sabato, ha chiamato lo 06 3131 Luisella, una signora di 83 anni con una storia decisamente ...

Giovane boss confessa l'omicidio dell'amico : "Dicevano fosse invaghito di mia madre" : “Voglio confessare questo peccato. Sì, sono stato io a uccidere Vincenzo”. Inizia così la confessione di Gaetano Formicola, 21enne figlio di uno storico capo clan di San Giovanni a Teduccio, in provincia di Napoli. Dopo più di tre anni di silenzio ha deciso di raccontare ai magistrati della corte d’Appello perché il 5 febbraio 2016 lui e gli altri imputati decisero di tendere una trappola a ...

LIVE Sinner-Diez - Semifinale Challenger Ostrava 2019 in DIRETTA : il Giovane altoatesino avanti 3-0 con due break! : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA testuale della Semifinale dell’ATP Challenger di Ostrava tra l’altoatesino Jannik Sinner e il canadese Steven Diez. Dopo la grande vittoria di ieri sul numero 91 del mondo nonché beniamino di casa, il ceco Jiri Vesely, Sinner, attualmente numero 298 del mondo ma di fatto numero 274 secondo la classifica LIVE dell’ATP, va alla caccia della sua seconda finale in un Challenger dopo quella vittoriosa a ...

Giovane morto per meningite - isolato batterio - continua la profilassi per decine di persone : Pescara - Pronti i primi risultati sui campioni di sangue prelevati sul 21enne di Città Sant'Angelo (Pescara), morto ieri mattina all'ospedale di Pescara a causa di una sepsi meningococcica fulminante. A provocare la morte del ragazzo è stato il meningococco di tipo 'B'. Campioni sono stati inviati anche all'Istituto Superiore di Sanità e al Meyer di Firenze, centri di riferimento nazionale, per ...