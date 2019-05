Germania | tre cadaveri in hotel trafitti da alcune frecce

Germania - potrebbero essere 300 i pazienti uccisi dall’infermiere killer : Probabilmente Niels Högel avrebbe continuato a mietere vittime se nel 2005 un collega infermiere non lo avesse scoperto mentre era intento a somministrare un cocktail letale di farmaci ad un paziente, per ucciderlo. Da quel momento sono iniziati i procedimenti giudiziari contro l’uomo, oggi 42enne: pian piano sono emersi i delitti commessi nei due ospedali, nei dintorni di Brema, in cui aveva prestato servizio. Nel 2017 gli inquirenti ...

Mentre i no vax chiedono le dimissioni della Grillo - la Germania propone l'obbligo vaccinale : Continua la polemica sui vaccini obbligatori, con i no vax in piazza e il M5s sulle spine. I grillini avevano blandito gli antivaccinisti durante la campagna elettorale e ora si trovano tra due fuochi: un'epidemia di morbillo da gestire (mantenere l'obbligo sembra l'unica soluzione) e le promesse el

DIRETTA/ Italia-Germania U17 - risultato 1-1 - streaming tv : palo di Bonfanti! : DIRETTA Italia Germania U17 streaming video e tv, quote e risultato live del match della fase a gironi degli Europei Under 17.

DIRETTA ITALIA Germania U17/ Streaming video tv : i convocati del c.t. Nunziata : DIRETTA ITALIA GERMANIA U17 Streaming video e tv, quote e risultato live del match della fase a gironi degli Europei Under 17.

Nord Stream-2 è il futuro della Germania - governatrice Meclemburgo-Pomerania Anteriore - : Manuela Schwesig, governatrice del land Meclemburgo-Pomerania Anteriore, ha criticato le dichiarazioni del candidato connazionale alla presidenza della Commissione Europea del Partito Popolare Europeo ...

Germania : Indice ZEW aprile sale oltre le attese a +3 - 1 punti : L'Indice ZEW riferito alla fiducia sulle condizione attuali dell'economia del paese tedesco è invece sceso a 5,5 punti da 11,1 punti, consensus 8 punti,. L'Indice di fiducia relativo alle aspettative ...

Germania : Indice ZEW aprile sale oltre le attese a +3 - 1 punti : L'Indice ZEW riferito alla fiducia sulle condizione attuali dell'economia del paese tedesco è invece sceso a 5,5 punti da 11,1 punti, consensus 8 punti,. L'Indice di fiducia relativo alle aspettative ...

Germania : gemelline nascono a tre mesi di distanza : Liana e Leonie sono venute al mondo a 97 giorni di distanza l’una dall’altra. Stanno entrambe bene.Continua a leggere

Germania - Bundesbank vede moderata crescita Pil nel primo trimestre : L'economia della Germania ha avuto una crescita moderata nel primo trimestre del 2019. Lo afferma la Bundesbank nel suo rapporto mensile. La prima economia dell'eurozona arriva dal -0,2 per cento registrato nel terzo trimestre e da un Pil reale rimasto invariato sul periodo precedente nel quarto trimestre. Secondo alcune indiscrezioni il governo ...

Germania - due gemelle nascono a tre mesi di distanza l'una dall'altra : «Una nascita gemellare in due fasi è molto rara in tutto il mondo», ha detto una portavoce delle cliniche della città di Colonia. Liana è nata prematura il 17 novembre 2018 dopo 26 settimane e cinque ...

Germania : Bundesbank vede una ripresa moderata nel primo trimestre : Gli ordini nel settore manifatturiero sono "letteralmente crollati" e l'umore si è "significativamente deteriorato" nell'industria, settore da sempre considerato il motore dell'economia tedesca. , CC ...

Pil : Tria - auspichiamo crescita in secondo semestre - ma dipende da Germania : Washington, 13 apr 18:50 -, Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, in conferenza stampa dalla sede del Fondo monetario internazionale a Washington,..., Rin,

MOVIMENTO BAUHAUS/ Festa in Germania : organizzate oltre 600 manifestazioni : MOVIMENTO BAUHAUS: doodle Google celebra corrente artistica nata nel contesto storico-culturale della Repubblica di Weimar. Festa in Germania

Calciomercato - dalla Germania : la Juventus potrebbe pagare la clausola per Julian Brandt : I successi sportivi della Juventus derivano da un'abile programmazione e dalle competenze della classe dirigenziale: a tal proposito Fabio Paratici è considerato uno dei migliori se non il migliore direttore sportivo a livello mondiale, nella ricerca di talenti e anche nel fiutare occasioni di mercato. Gli acquisti a parametro zero degli ultimi anni dimostrano la sua qualità dirigenziale: da Pirlo a Pogba, fino ad arrivare a Dani Alves, Emre Can ...