E ora è incubo Meloni nella Lega Salvini a Napoli nella piazza di Fdi

Lewis Hamilton re di Spagna - la Mercedes domina ancora : quinta doppietta consecutiva - continua l’incubo Ferrari : quinta doppietta consecutiva per la Mercedes: Hamilton si prende il Gp di Spagna, davanti a Bottas e Verstappen Che spettacolo il Gran Premio di Spagna: il quinto appuntamento della stagione 2019 di Formula 1 non ha deluso le aspettative degli appassionati. Subito una partenza sprint di Hamilton, che si è preso la testa della corsa, beffando il suo compagno di squadra Valtteri Bottas, poleman a Barcellona. Anche Vettel ha tentato di andare ...

Giro d’Italia - le previsioni meteo : inizio da incubo - piogge e temporali su tutte le prime 6 tappe : Giro d’Italia 2019 – L’esperto meteo: “è un Maggio anomalo e ne risentirà anche la Corsa Rosa. La prima settimana sembra la più facile del Giro, ma il maltempo la trasformerà in una corsa zeppa d’insidie” Inizia da Bologna il Giro d’Italia 2019 e subito il maltempo rischia di condizionare la corsa. Anzi, in parte l’ha già fatto visto che tutte le squadre (tranne Adam Yates della Mitchelton-Scott) hanno deciso di schierare i loro ...

Psoe primo ma senza maggioranzaIn Spagna è incubo ingovernabilità : La Spagna piomba nell'ingovernabilità dopo le elezioni di domenica per il rinnovo del Parlamento nazionale. I socialisti si confermano in testa con 123 seggi (29%), seguiti dai popolari con 65 seggi (16,7%), dimezzati rispetto al 2016. Ciudadanos... Segui su affaritaliani.it

Il successo di Fortnite è diventato l’incubo dei lavoratori di Epic Games : La popolarità guadagnata dal videogioco Fortnite ha portato i dipendenti della Epic Games a passare mesi sotto continue pressioni dovute alle crescenti ore di lavoro straordinario necessarie per mantenere alta la redditività del videogioco. Lo hanno raccontanto alcuni dipendenti di Epic Games a Polygon. Epic Games ha lanciato Fortnite Battle Royale a settembre 2017 e, dopo circa un anno di test, il videogioco è diventato virale ottenendo ...

Alessandra Di Battista - il ritorno da incubo nel M5s : le due fazioni grilline - ora cercano la rottura : Nelle ore più tese di questa alleanza di governo, quando sembra che l' intolleranza reciproca abbia oltrepassato ogni limite, nel M5S emergono due anime. La prima, di gran lunga prevalente, è per proseguire l' avventura governativa. Ma, è la chiosa, senza arretrare di un millimetro su un tema, la co

"Coraggio - testa e cuore" : Ecco come Ancelotti sfida l'incubo zero titoli : Fallimento o gloria europea. L'Italia calcistica si aggrappa al Napoli e ad Ancelotti per evitare il nuovo 'zeru tituli' continentale che dura ormai da nove anni e dall'Inter di Mourinho che realizzò ...

Cucine da Incubo - l'ultima missione di Cannavacciolo per salvare un ristorante in crisi : Si conclude il viaggio di Antonino Cannavacciuolo in giro per l'Italia per risollevare le sorti di alcuni ristoranti in crisi. Per l'ultima puntata di Cucine da Incubo , il programma prodotto da ...

Robben - stagione da incubo : «Non credo di giocare ancora per il Bayern» : Cosi' l'esterno olandese, Arjen Robben, ai microfoni di Sky Sport News sulle sue condizioni fisiche. Per l'olandese, alle prese con una lunga serie di fastidi muscolari, si tratta di una stagione da ...

Cucine da Incubo 7 : Cannavacciuolo torna a Muggia per il ristorante Aquila : Cucine da Incubo 7 - Antonino Cannavacciuolo con lo staff del ristorante Aquila Antonino Cannavacciuolo va a Muggia, in provincia di Trieste, nella terza puntata di Cucine da Incubo 7. La sua missione è quella di salvare il ristorante Aquila, che sta attraversando una grande crisi; ma questa missione gli darà anche l’opportunità di incontrare alcune persone conosciute durante una puntata dell’altro suo programma trasmesso dal Nove, ...

May ancora battuta. Su Londra l’incubo di una Brexit al buio : Doveva essere l’«Indipendence Day», il giorno della liberazione dall’Unione europea; è stato il giorno del fallimento, ennesimo e forse definitivo, della strategia di Theresa May per la Brexit. Il Parlamento ha bocciato per la terza volta l’accordo di uscita negoziato dalla premier britannica con Bruxelles. Una decisione che getta il Regno Unito in...

Ciclismo - Fabio Aru : “Nessuno può sapere quanto ho sofferto. ora spero che l’incubo finisca” : Fabio Aru costretto ad operarsi. Questa è stata senza se e senza ma una delle notizie più importanti nel mondo del Ciclismo. Il Cavaliere dei Quattro Mori si sottoporrà a un intervento chirurgico dopo che alcuni esami medici hanno evidenziato l’ostruzione dell’arteria iliaca della gamba sinistra: il flusso sanguigno non arriva in maniera corretta, soprattutto quando l’atleta produce il massimo sforzo fisico. Questa criticità ...