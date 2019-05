L' onda degli Alpini a Milano | le loro voci tra storia | colori

Sondaggi Europee - il 56% degli italiani non ha fiducia nel Governo Conte : Alla domanda "quanta fiducia ha nel Governo guidato dal premier Giuseppe Conte" la sommatoria delle risposte "poco" e "per nulla" (rispettivamente 30 e 26%) porta a un 56% di giudizi negativi, di fatto una bocciatura per l'inquilino di Palazzo Chigi...

Sondaggi europee - Lega può raggiungere il 36%. Ma il 19% degli italiani non sa come voterà : A due settimane dal voto del 26 maggio solo il 59% dei cittadini ha già deciso come voterà, mentre il 22% ammette di non aver ancor le idee chiare. L'astensione resta comunque alta nelle previsioni: circa 20 milioni di italiani potrebbero restare a casa. È il quadro che emerge dall'ultimo Barometro Politico Demopolis.Continua a leggere

Sondaggi politici - Matteo Salvini e Giuseppe Conte hanno la fiducia degli italiani : Secondo un Sondaggio politico elaborato da Ixè, Matteo Salvini ha la fiducia del 47% degli italiani, così come il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, mentre il governo di cui fanno parte ha la fiducia del 43% degli intervistati. Per il 57% della popolazione Salvini ha sbagliato a non partecipare alle celebrazioni per la festa della Liberazione.

Sondaggi - Lega perde quasi un punto. Sale M5s. Ixè : “55% degli elettori del Carroccio chiede passo indietro di Siri” : La Lega perde quasi un punto percentuale in una settimana, mentre i 5 Stelle lo guadagnano. Questo l’esito dell’ultimo Sondaggio del lunedì Swg per il Tg La7. Il primo partito italiano cala dal 31,6% al 30,7% nella settimana in cui il presidente Conte ha annunciato di voler portare una proposta di revoca dell’incarico ad Armando Siri nel prossimo Consiglio dei ministri. Proprio il caso Siri divide gli elettori della Lega dalla ...

Sondaggi elettorali - un confronto : i minority report degli istituti al 6 maggio 2019 : Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 6 maggio 2019 Diamo puntualmente conto dei Sondaggi elettorali che ogni settimana i vari istituti producono. E lo facciamo confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Ognuno può così confrontare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da un Sondaggio all’altro. In questa rubrica però, come ogni settimana, cerchiamo, con la collaborazione ...

Sondaggi politici Ipsos : 73% degli italiani vuole le dimissioni di Siri : Sondaggi politici Ipsos: 73% degli italiani vuole le dimissioni di Siri Secondo il 73% degli italiani Armando Siri, il sottosegretario leghista alle Infrastrutture indagato per corruzione dalla Procura di Roma nell’ambito di un’inchiesta antimafia, deve dimettersi dal suo incarico. A sostenerlo è un Sondaggio Ipsos per Di Martedì, andato in onda il 30 aprile. La maggioranza dei cittadini si schiera quindi dalla parte del Movimento 5 Stelle ...

Ultimi sondaggi : il primo partito alle europee è quello degli indecisi : ... ma la crisi tra Lega e M5s sulle dimissioni del sottosegretario sembra abbiano aumentato la diffidenza degli italiani nei confronti della politica. Come evidenziato infatti dal sondaggio realizzato ...

"Castrazione chimica - il 58% degli italiani è favorevole" : il sondaggio Swg per la Lega : Più della metà degli italiani è a favore della castrazione chimica per gli stupratori recidivi e i pedofili: sono queste le conclusioni di un sondaggio Swg commissionato dalla Lega. Lo riporta il Corriere della Sera, che spiega:Sempre in base al sondaggio di Swg, commissionato dal Carroccio, solo “il 28% degli italiani” sarebbe contrario all’introduzione del provvedimento. Mentre “il ...

Il sondaggio della Lega sulla castrazione Salvini : «D’accordo il 60% degli italiani» : Due giorni di raccolta di firme in diverse piazze italiane per sostenere la proposta di legge «contro stupratori e pedofili». Telefono Rosa: «non è assolutamente una soluzione»

Sondaggi - per il 71% degli italiani Siri deve dimettersi. Alto gradimento per Conte e il governo - giù Salvini e Di Maio : Il 53% degli italiani ha fiducia nel presidente del Consiglio Giuseppe Conte e nel governo (50%), che mantiene un consenso molto elevato – oltre l’80% – tra gli elettori di Lega e Movimento 5 Stelle, anche se per il 60% degli elettori del Carroccio non arriverà neanche a fine anno. Secondo il 71% degli elettori, però, il sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione nell’ambito di un’inchiesta ...

Sondaggi politici Demopolis : il 78% degli italiani favorevole al salario minimo : Sondaggi politici Demopolis: il 78% degli italiani favorevole al salario minimo Il lavoro è in testa alle priorità indicate dagli italiani in un Sondaggio dell’istituto Demopolis per Otto e Mezzo. Secondo l’80% degli intervistati le politiche per l’occupazione devono essere al centro dell’agenda di governo. Riduzione della pressione fiscale (68%), misure per il rilancio dell’economia (67%), efficienza della ...

