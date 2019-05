F1 | Hamilton trionfa al Gp di Spagna | Bottas secondo e Ferrari quarta e quinta Mercedes

Formula Uno : Hamilton trionfa in Spagna : 16.51 La Mercedes domina anche il Gp di Spagna, piazzando la quinta doppietta stagionale su altrettante gare.A trionfare sul circuito catalano del Montmelò è il campione Mondiale Lewis Hamilton che precede il compagno di squadra Bottas e balza così al comando della classifica. Alle spalle delle 'frecce d'argento' la Red Bull di Verstappen. Fuori dal podio le Ferrari di Vettel e Leclerc. Al via Hamilton brucia il poleman Bottas e vola in ...

Ordine d’arrivo F1 - risultati e classifica GP Cina 2019. Lewis Hamilton trionfa davanti a Bottas ed a Vettel. Leclerc chiude quinto : Lewis Hamilton vince da dominatore il GP della Cina, terzo round del Mondiale 2019 di Formula Uno. Sul tracciato di Shanghai il campione del mondo in carica ha ottenuto il sesto successo su questa pista, il 75° in carriera. A completare il podio l’altra W10 del finlandese Valtteri Bottas e la Ferrari di Sebastian Vettel. Quarto l’olandese della Red Bull Max Verstappen a precedere l’altra Rossa del monegasco Charles Leclerc, non ...

Formula Uno - Hamilton trionfa in Cina : 9.48 Solito dominio Mercedes nel Gp di Cina, terza prova del Mondiale. A Shanghai successo di Lewis Hamilton, davanti al compagno di scuderia Valtteri Bottas. Terza la Ferrari di Vettel che precede la Red Bull di Verstappen e l'altra rossa di Leclerc. Dietro le Alfa Romeo: 9° Raikkonen e 15° Giovinazzi. Partenza bruciante di Hamilton che sorpassa il poleman Bottas.L'iridato prende decisamente la testa e va a centrare il 75° successo (2° ...

Delusione Ferrari in Bahrein. Leclerc domina per 50 giri - ma trionfa Hamilton : Una Delusione enorme, perché la vittoria era ormai a portata di mano. La Ferrari deve accontentarsi del podio con Charles Leclerc, dominatore del Gran Premio del Bahrein per quasi tutta la gara, ma penalizzato da un problema tecnico. Vince Lewis Hamilton, secondo Valtteri Bottas, terzo Leclerc, solo quinto Vettel.Leclerc era partito male, perdendo subito il vantaggio della pole position. Schizza subito davanti Sebastian Vettel, superato ...

Settimana Coppi e Bartali 2019 : Mauro Finetto trionfa in maglia azzurra nell’ultima frazione. Corsa ad Hamilton : Parla italiano, con la maglia della Nazionale guidata da Davide Cassani in trionfo, l’ultima frazione della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2019: a festeggiare sul traguardo di Sassuolo, posto 153 chilometri dopo la partenza di Fiorano Modenese, è Mauro Finetto. Una delle vittorie più belle della carriera per quanto riguarda il veterano 33enne. La classifica generale è andata al giovanissimo australiano Lucas Hamilton ...