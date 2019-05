E' morta Peggy Lipton | Norma Jennings in Twin Peaks

blogo

(Di domenica 12 maggio 2019) Per i fan diera, la proprietaria del RR Diner, la tavola calda al centro di numerose scene della famosa serie tv., prima modella e poi attrice di tv, cinema e teatro, ènelle ore scorse all'età di 72 anni. L'attrice era da tempo malata di cancro al colon, che le era stato diagnosticato nel 2004.Nata nel 1946 a New York, Margaret Ann(nota a tutti, però, come) aveva iniziato la sua carriera come modella a 15 anni, per poi intraprendere la strada della recitazione qualche anno dopo. A darla la notorietà fu la televisione, grazie a Mod Squad, i ragazzi di Greer, poliziesco andato in onda dal 1968 al 1973 sulla Abc. Lo show, prodotto da Aaron Spelling, vedeva lanei panni Julie Barnes, figlia dei fiori che insieme ad altri due ragazzi che hanno problemi con la giustizia accetta di collaborare con essa nella risoluzione ...

Corriere : È morta Peggy Lipton, la Norma Jennings di «I segreti di Twin Peaks» - Agenzia_Ansa : Tv, morta a 72 anni l'attrice statunitense Peggy Lipton - SkyTG24 : È morta l’attrice Peggy Lipton, star delle serie tv anni ’90. FOTO -