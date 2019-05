Dreams and Numbers | ecco i giovani che sognano la matematica

vanityfair

(Di domenica 12 maggio 2019) Paula Garcia, 16 anniJacopo, 15 anniArianna, 17 anniMarco,16 anniGiulia, 17 anniCamilla, 16 anniIrina, 17 anniPaula è un asso in economia, Arianna sogna di lavorare con la statistica, Camilla adora laperché «non ci si può discutere». Ma ci sono anche Jacopo e Marco rispettivamente appassionati di macchine e telecomunicazioni. Sono alcuni dei ragazzi protagonisti del progetto fotograficoand, realizzato da Fondazione Sodalitas insieme a Raccontami, realtà multidisciplinare fondata dalla giornalista Claudia Bellante e il fotografo Mirko Cecchi. Una serie di ritratti rivisitati dall’illustratrice Nimasina per trasformare in immagini i sogni e le passioni dei protagonisti del programma europeo Deploy your talents nato con lo scopo di avvicinare ialle materie scientifiche. LEGGI ANCHERagazze, studiate le STEM: lì, il lavoro c'è! «Scienze mi piace ...

