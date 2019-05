Davide Ancelotti | «Siamo imprecisi a finalizzare | tutti quei pali non sono sfortuna»

ilnapolista

(Di domenica 12 maggio 2019)ha parlato in conferenza al termine di Spal-Napoli 25 tiri in porta, 2 gol acciuffati invece un po’ così: «E’ stata una gara specchio di quello che, creiamo molto, mapoco precisi negli ultimi metri. Finire 0-0 quel primo tempo è un limite, bisognaquello che si produce. Poi loro hanno messo un attaccante in più, la squadra s’è abbassata ed è arrivato il gol del pareggio, ma la squadra ci ha creduto ed ha trovato la vittoria meritata. Dobbiamo migliorare nella finalizzazione, ma oggi abbiamo anche provato soluzioni differenti, come ad esempio Allan che ha giocato in una posizione inedita. Stiamo studiando per il prossimo anno» Siete un po’ pazzi, sbagliate una quantità industriale di palle gol. «Non è pazzia, maone. È un limite, perché è andata così per tutto l’anno. Prenderequestinon è solo ...

sscnapoli : ?? Davide #Ancelotti: “Sono molto contento della stagione. C’è il rammarico per non aver vinto nulla ma con qualche… - sscnapoli : ?? Davide #Ancelotti: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Il secondo tempo abbiamo sofferto per 10 o 15 minuti ma… - sscnapoli : ?? Davide #Ancelotti: “Credo che la vittoria di oggi sia meritata. Dobbiamo migliorare nella precisione” ??… -