Chi è Konrad Krajewski | il cardinale dei poveri

(Di domenica 12 maggio 2019) Alessandra Benignetti Da Lesbo al palazzo occupato di via di Santa Croce: ecco chi è, l'elemosiniere del Papa al servizio deiche nel 2017 ospitò una famiglia di rifugiati siriani in casa sua “Sono intervenuto personalmente, è stato un gesto disperato”. È pronto ad assumersi le responsabilità delle sue azioni ilKrajevski, l’elemosiniere del Papa che ieri sera si è calato nei sotterranei del palazzo occupato da Action in via di Santa Croce in Gerusalemme a Roma per riattivare l’elettricità nell’edificio. Dallo scorso 6 maggio quasi quattrocento persone erano costrette a vivere senza acqua calda e luce, dopo che la società dell’energia elettrica della Capitale aveva deciso di interrompere le forniture per via di una morosità arretrata di quasi 300mila euro. Quando è stato informato della situazione, riferiscono fonti vaticane vicine ...

