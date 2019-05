Avellino in Serie C – Battuto il Lanusei sul campo neutro di Rieti

forzazzurri

(Di domenica 12 maggio 2019) Irpini promossi inC. Le reti di De Vena e Tribuzzi portano l’alla promozione tra i professionisti.inC – Allo Stadio Manlio Scopigno dii biancoverdi si sono imposti sulvincendo 2-0. Le reti, una per tempo, sono state di De Vena al 35′ del primo tempo e da Tribuzzi al 4′ della ripresa. Nonostante i sardi abbiano tenuto maggiormente il pallino del gioco, l’si è imposto sfruttando le occasioni che è riuscito a costruire. Lo stadiono è stato una bolgia, basti pensare che al 30′ del secondo tempo lo speaker ha chiesto ai tifosi presenti di non saltare per motivi di sicurezza. Per gli irpini il campionato non finisce qui. La vittoria di oggi gli consente di partecipare alla Poule Scudetto diD. I campani sono inseriti nel terzo girone con Bari e Picerno, partite in programma per ...

Dami92Damiano : Avellino in serie C, ci si rialza, sempre e cmq ???????????? - Nich_Ferrante : Grande notizia per l' #Avellino: LUPI in serie C. Torneremo grandi! #facciamorete @MilkoSichinolfi - DiMarzio : FOTO e VIDEO | L'#Avellino torna tra i professionisti dopo aver battuto il Lanusei nello spareggio: tutte le immagi… -