Atletica – Azzurri della 4×400 show nella Finale B di Yokohama | staccato il pass per i

Atletica – Ottima prestazione delle staffette italiane alle World Relays di Yokohama : le parole degli azzurri : Le parole degli azzurri delle staffette dopo le gare di ieri alle World Relays di Yokohama Risuonano grida, nella zona mista. E sono quasi sempre grida di ragazzi e ragazze in maglia azzurra. La gran giornata dell’Italia riempie l’aria di Yokohama, e scatena l’allegria di chiunque guardi la scena. Comincia la 4×400 donne, con Ayomide Folorunso che è una furia: “Sapevo di stare bene, ma quando sono entrata sul rettilineo, e ho ...

Atletica – Domani al via le World Relays : 20 azzurri in pista ai Mondiali di staffette di Yokohama : Atletica, Mondiali di staffette: Domani 20 azzurri in pista a Yokohama Andranno tutti in gara Domani intorno all’ora di pranzo (nella serata giapponese), i 20 azzurri che affronteranno il turno d’esordio delle World Relays di Yokohama. Le prime a farlo saranno le ragazze della 4×400 (nell’ordine: Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Elisabetta Vandi, Chiara Bazzoni), attese ad un compito per nulla scontato. Tre le ...

Atletica – Gli azzurri della staffetta in Giappone : “tutti uniti dallo stesso obiettivo” : Gli azzurri della sataffetta sono pronti in Giappone per le World Realys di Yokohama Primi giorni di lavoro per gli azzurri dell’Atletica in Giappone, verso le World Relays di Yokohama del prossimo weekend (11-12 maggio). La squadra italiana è arrivata sabato nell’hinterland di Tokyo e da ieri si allena nel Sakura Campus della Juntendo University, dopo aver iniziato l’adattamento al fuso orario di sette ore in più, con i 29 sprinter che ...

Atletica – Gli azzurri delle staffette in volo verso il Giappone per le World Relays di Yokohama : Atletica: staffette azzurre in volo verso il Giappone. Gli italiani pronti per le World Relays di Yokohama È il giorno della partenza per la spedizione italiana diretta alle World Relays di Yokohama. Decolla da Malpensa l’aereo che porta gli azzurri in Giappone per i Mondiali di staffette dell’11-12 maggio. Ventotto gli atleti in volo verso l’Oriente e a loro si aggiungerà Giancarla Trevisan, in arrivo direttamente da Los Angeles. Un primo ...

Atletica – Coppa Europa di marcia : 22 azzurri convocati per Alytus : Diramata la lista dei convocati azzurri per la Coppa Europa di marcia a Alytus (Lituania) in programma domenica 19 maggio Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato i convocati per la Coppa Europa di marcia di Alytus (Lituania) in programma domenica 19 maggio. Saranno 22 gli azzurri impegnati nell’evento continentale, 11 uomini e 11 donne. Tra loro, il bronzo mondiale ed europeo della 20 km Antonella ...

Atletica – World Relays di Yokohama : sono 30 i convocati azzurri - ci sono Tortu e Jacobs : In vista dei Mondiali riservati alle staffette, il dt La Torre ha convocato 30 atleti tra cui Filippo Tortu e Marcel Jacobs Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato i convocati per le World Relays di Yokohama (11-12 maggio), l’evento mondiale di staffette che mette in palio la qualificazione per i Mondiali di Doha (27 settembre-6 ottobre). foto Colombo/FIDAL sono 30 gli azzurri selezionati (15 ...

Atletica - l’Italia verso la stagione outdoor : tutti i ritiri degli azzurri. Tortu a Tenerife - Tamberi a Cipro : Tempo di raduni per tanti azzurri che si stanno preparando per la stagione all’aperto che culminerà con i Mondiali di Doha (27 settembre – 6 ottobre). Gli staffettisti sono impegnati a Formia ma vediamo anche dove saranno all’opera gli altri atleti di punta del nostro movimento. Filippo Tortu si allenerà a Tenerife (Spagna) dal 3 al 14 aprile, Gianmarco Tamberi ha festeggiato l’oro conquistato agli Europei Indoor e ora è ...