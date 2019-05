Pedofilia | la corte d’Appello di Bari condanna a 20 anni un ex prete | “Ha abusato di

ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2019) L’exinvitava i bambini a casa sua, facendo leva sulle loro speranze per il futuro. Prometteva ingaggi o provini sportivi. Diceva loro di venire da soli o in gruppo e li fotografava mentre abusava di loro. Alla fine, diffondeva le immagini in chat scrivendo messaggi “dai contenuti agghiaccianti”. Le vittime sono dieci bambini che all’epoca dei fatti, nel 2014, avevano tra gli 11 e i 13. Per questi abusi, l’ex sacerdote di Foggia GiovTrotta è statoto a 20di reclusione, quattro dei quali già trascorsi in carcere. I crimini sono violenza sessuale aggravata, produzione e diffusione di materiale pedopornografico e adescamento di minori. Trotta era stato ridotto allo stato laicale “per gravi crimini contro l’infanzia” nel 2012 e gli era stato vietato dalla Chiesa di avvicinarsi ai bambini che frequentavano la parrocchia. ...

