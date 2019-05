Maltempo al Nord | 2 morti nel Bresciano

Grandinata blocca Malpensa - il Maltempo sferza il nord Italia : Una forte Grandinata nel pomeriggio ha completamente imbiancato la pista dell’aeroporto di Malpensa. Il flusso dei voli è stato sospeso per 40 minuti: 7 aerei sono stati dirottati su altri scali ma l’aeroporto - viene precisato - non è mai stato chiuso. Nello scalo è stata subito attivata la task force che solitamente viene messa in campo durante l’emergenza neve per pulire la pista dalla fitta coltre di ...

Maltempo - temporali shock al Nord : apocalisse di grandine su Novara e Malpensa - chiuso l’Aeroporto [FOTO e VIDEO LIVE] : Ampiamente previsto dalle nostre Previsioni Meteo, il Maltempo è arrivato puntuale come un orologio svizzero e nel pomeriggio si stanno verificando fuorisi temporali al Nord/Ovest, tra Piemonte e Lombardia, con intense grandinate e temperature in picchiata. L’area più colpita è stata al momento quella al confine tra Piemonte e Lombardia: a Novara sono caduti 10mm di pioggia ma soprattutto la città è stata ricoperta da un abbondante ...

Meteo - FOCUS sul Maltempo al Nord Italia : rischio di forti venti - piogge torrenziali - grandine e tornado : Allerta Meteo – Un modello complesso prenderà forma sull’Europa nel corso del weekend. Una profonda depressione porterà condizioni di instabilità sull’Europa centrale e la Russia Nordoccidentale, mentre una dorsale è posizionata sull’Europa sudoccidentale, espandendosi gradualmente verso il Nord Atlantico e i settori occidentali del continente. In questa situazione, per il Nord Italia (area ENH nella mappa a corredo dell’articolo) esiste la ...

Maltempo - vento devasta vigneti nel Nord della Sardegna : danni per milioni di euro : La Cia Nord Sardegna stima danni per milioni di euro nelle aziende vitivinicole del Sassarese, tutte colpite nei giorni scorsi da forti venti di maestrale. Le raffiche si sono abbattute, in particolare, sui vigneti delle campagne fra Alghero, Olmedo, Ittiri, Uri, Usini e Sassari. Grandi quantita’ di sale marino trasportate dal vento, inoltre, si sono depositate sulle piante e hanno causato la necrosi totale o parziale dei germogli. La ...

Meteo - breve tregua del Maltempo : schiarite e temperature in aumento - ma già domani torna la pioggia al Nord : Meteo – E’ tornato a splendere il sole oggi sull’Italia ma le temperature minime sono state decisamente fredde in tutto il Paese, con sprazzi d’inverno dai fondovalli alpini alla sicilia. Ecco i valori più importanti: +1°C a L’Aquila, Bolzano e Aosta, +2°C a Perugia, Malpensa e Arezzo, +3°C a Novara, Ferrara, Merano, Asti, Frosinone, Casale Monferrato, Alghero e Follonica, +4°C a Firenze, Modena, Reggio Emilia, ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : nuvole e piogge al Nord in settimana - Domenica di Maltempo in tutta Italia : Mentre ci godiamo una giornata finalmente libera dal maltempo in tutta Italia, già da domani, mercoledì 8 maggio, nuvole e piogge torneranno ad interessare il Nord e sarà così, in linea generale, anche per il resto della settimana, con la nuvolosità e qualche piovasco che si faranno occasionalmente strada verso sud. Per Domenica 12 maggio, invece, ci attende un generale peggioramento delle condizioni Meteo su tutto il Paese, con fenomeni un po’ ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : breve pausa dal Maltempo - domani piogge al Nord : Dopo la violenza del maltempo arrivato al Centro-Nord nel weekend del 4-5 maggio con freddo, forti venti, grandine e neve a bassa quota e simili fenomeni che ieri hanno interessato il Sud, finalmente arriva una tregua di bel tempo su tutta l’Italia. Oggi, martedì 7 maggio, infatti splenderà il sole su tutto il Paese, soprattutto al Centro, mentre tra Sud e Sicilia resisterà ancora qualche nuvola. Neanche il tempo di godersi questa pausa, però, ...

Neve - freddo e vento : colpo di coda del Maltempo da Nord a Sud. C'è un motivo : freddo, pioggia, venti forti e persino Neve anche in zone tradizionalmente temperate in questo periodo dell'anno. Una ondata di maltempo ha interessato l'Italia dal Settentrione al Meridione causando ...

Maltempo - criticità in Emilia e Veneto : agricoltura a rischio nel Nord-Est - danni sopra il milione di euro : A poco tempo di distanza dal Maltempo che ha colpito l’Italia, soprattutto il Nord-Est con Emilia-Romagna e Veneto in testa, si sono già notati gli effetti sull’agricoltura, in un momento molto delicato dell’anno. La Cia-Agricoltori Italiani, che sta monitorando la situazione, stima danni sopra il milione di euro. Nel Modenese – spiega Cia – un manto di neve ha ricoperto interi campi di patate nell’area dei pregiati ...

Un'apocalisse! Maltempo - pioggia e neve mettono in ginocchio il Nord Est : pioggia e neve a bassa quota hanno colpito soprattutto le regioni del Nord Est, dove è ancora disperso un ragazzo di 23 anni inghiottito da un corso d'acqua mentre era in auto. Un morto anche in Sicilia a causa del vento forte. Il Maltempo che si è abbattuto soprattutto sulle regioni del Nord-Est nelle ultime ore ha provocato numerosi danni in Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Veneto, dove il governatore, Luca Zaia, ha annunciato che verrà ...

Maltempo sferza l’Italia da Nord a Sud : un morto e un disperso. Coldiretti : milioni di euro di danni : Un’intensa ondata di Maltempo ha investito tutta la Penisola, isole comprese, con freddo, piogge e venti forti. Le intemperie hanno colpito l’Italia da Nord a Sud causando vittime e danni. Tragedia nella riserva dello Stagnone a Marsala, in provincia di Trapani, dove un turista tedesco è morto mentre faceva kitesurf. L’uomo, da quanto è emerso dall...

Maltempo - si aggrava situazione nel nord e centro Italia : Si aggravano le conseguenze del Maltempo con un'ondata di freddo polare che si è abbattuto con particolare intensità sul nord e centro Italia: 5 persone sono finite con l'auto nel fiume Mincio , unico ...

Maltempo - allerta meteo per arrivo vento - temporali e anche neve al centro-nord : Una vasta perturbazione dall'Europa settentrionale sta raggiungendo il Mediterraneo centro-occidentale, con un generale peggioramento delle condizioni meteo sull'Italia. Previsti vento, piogge sparse, ...

Maltempo : grandinate disastrose nella notte al nord dal Piemonte al Veneto : Come ampiamente previsto nel nostro ultimo editoriale pubblicato ieri, l'impatto dell'aria fredda artica sulla nostra penisola non ha avuto piacevoli conseguenze. I contrasti termici troppo accesi,...