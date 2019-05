E sono quattro! Kim Kardashian e Kanye West di nuovo genitori

(Di sabato 11 maggio 2019) Kimha annunciato sui social la nascita del quarto figlio di casa, avuto tramite gestazione per altri. «È qui, ed è perfetto», ha cinguettato la regina dei reality show d'America, 'bruciata' dalla sorella Kourtney nel corso del The Ellen DeGeneres Show, quando quest'ultima ha interrotto sua madre Kris Jenner per annunciare: «Kim ein ospedale perché la madre surrogata è entrata in travaglio. Non lo sapeva ancora nessuno, sei la prima».«Sembra il gemello di Chicago, so che cambierà, ma ora è proprio uguale a lui», ha poi continuato Kim su Twitter, per un piccolo che va ad ampliare ulteriormente la famigliaProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...