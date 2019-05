Giro d’Italia | Primoz Roglic stellare nella prima tappa | ma Nibali inizia bene

Giro d’Italia 2019 - la classifica dei favoriti : Roglic davanti agli altri big - Nibali a 23”. Yates a 19” - Dumoulin insegue : Primoz Roglic si è messo subito in luce in occasione della prima tappa del Giro d’Italia 2019, lo sloveno ha dominato la cronometro d’apertura di Bologna e ha subito fatto capire di essere uno dei grandi favoriti per la conquista della vittoria conclusiva. Il capitano della Team Jumbo-Visma ha indossato la maglia rosa e ha già guadagnato 23 secondi di vantaggio su Vincenzo Nibali che si è difeso egregiamente e ha impressionato sul ...

Giro d’Italia 2019 - seconda tappa : percorso - altimetria e favoriti : Giro d’Italia 2019, seconda tappa: percorso, altimetria e favoriti Dopo la prima tappa che ha visto i corridori impegnati nella cronoscalata al San Luca, la seconda giornata del Giro d’Italia sarà caratterizzata da una tappa che dovrebbe riservare un percorso con finale riservato alle ruote veloci. Andiamo a scoprirla di seguito. LEGGI ANCHE: Giro d’Italia 2019: Androni, Bardiani, Israel e Nippo per un successo Il percorso e ...

Giro d’Italia – L’ottima cronometro ed un pizzico di paura - Nibali ammette : “la folla diventava un imbuto davanti a me” : Vincenzo Nibali tra soddisfazione e sincerità: lo Squalo dello Stretto analizza la sua ottima prestazione nella cronometro di Bologna, ammettendo di aver vissuto qualche attimo di paura a causa della folla Vincenzo Nibali è stato autore di un’ottima prestazione oggi nella cronometro d’apertura della 102ª edizione del Giro d’Italia. Lo Squalo dello Stretto, a poco più di un’ora dal termine della prima tappa della ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali : “Mi sono gestito bene. Aspettiamo Yates - ha detto che dobbiamo andare in bagno…” : Vincenzo Nibali ha impressionato durante la prima tappa del Giro d’Italia 2019, lo Squalo si è particolarmente distinto nel corso della cronometro generale che ha aperto le danze a Bologna. Il capitano della Bahrain-Merida ha stampato il secondo tempo pagando dazio soltanto dall’indemoniato Primoz Roglic, il siciliano ha accusato 23 secondi di ritardo dal quotato sloveno ma allo stesso tempo è riuscito a fare meglio di altri due ...

Clamoroso al Giro d’Italia – Hiroki Nishimura è già fuori tempo massimo nella crono di Bologna : espulso dalla corsa : Pessima prestazione per Hiroki Nishimura: il ciclista giapponese chiude la cronometro inaugurale del Giro d’Italia fuori tempo massimo e viene espulso dalla corsa Neanche il tempo di percorre gli 8 km iniziali da Bologna a San Luca che il Giro d’Italia di Hiroki Nishimura è già finito. Nessun infortunio per il ciclista giapponese della Nippo Vini Fantini Faizanè, solo una pessima prestazione: Hiroki Nishimura ha chiuso la ...

Giro d’Italia - le previsioni meteo : inizio da incubo - piogge e temporali su tutte le prime 6 tappe : Giro d’Italia 2019 – L’esperto meteo: “è un Maggio anomalo e ne risentirà anche la Corsa Rosa. La prima settimana sembra la più facile del Giro, ma il maltempo la trasformerà in una corsa zeppa d’insidie” Inizia da Bologna il Giro d’Italia 2019 e subito il maltempo rischia di condizionare la corsa. Anzi, in parte l’ha già fatto visto che tutte le squadre (tranne Adam Yates della Mitchelton-Scott) hanno deciso di schierare i loro ...

Giro d’Italia – Oggi la grande partenza da Bologna : è figurina-mania con la nuova collezione Panini [GALLERY] : Giro d’Italia: è figurina-mania per la nuova collezione Panini. Corridori e appassionati a caccia delle immagini dei campioni Il Giro d’Italia è pronto a partire ed è scoppiata la figurina-mania. A meno di un mese dall’uscita in edicola, la nuovissima collezione “Panini Giro d’Italia 102” è andata a ruba tra i tanti fan delle due ruote. E anche gli stessi corridori, prima che sulle strade della penisola, hanno fatto a gara a trovare ...

Giro d’Italia 2019 - possibile pioggia a Bologna : cronometro d’apertura sotto l’acqua? Le previsioni meteo : acquazzone in vista : Oggi incomincia il Giro d’Italia 2019, la Corsa Rosa si apre con una cronometro individuale a Bologna: 8 km con arrivo in cima al San Luca, ultimi 2 km in costante ascesa con diversi tratti in doppia cifra di pendenza. Si teme per le condizioni meteo che dovrebbero peggiorare nella seconda parte del pomeriggio, proprio per questo motivo quasi tutti i big hanno deciso di prendere il via nelle prime fasi di corsa: Tom Dumoulin incomincerà la ...