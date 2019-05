Fausto Masnada | “Voglio fare un bel Giro per guadagnarmi un posto tra le World Tour Un

Giro d’Italia 2019 : i cacciatori di tappe. Thomas De Gendt specialista delle fughe - Fausto Masnada e Diego Ulissi in grande condizione : Mentre continua ad aumentare l’attesa per la partenza del Giro d’Italia 2019, in programma da Bologna sabato 11 maggio, il gruppo partenti è ormai quasi completamente definito. Accanto ai fuoriclasse come Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) e Tom Dumoulin (Sunweb), che si giocheranno la vittoria finale, sarà al via anche una particolare categoria di corridori che suscita da sempre l’ammirazione ed il sostegno di tifosi e ...

Giro d’Italia 2019 : Androni punta su Mattia Cattaneo e Fausto Masnada. Per entrambi è l’occasione per tentare il salto di qualità : L’Androni Giocattoli-Sidermec sta vivendo un periodo alquanto florido grazie ai suoi ragazzi; in particolar modo con le vittorie e i risultati complessivi di due giovani bergamaschi: Mattia Cattaneo e Fausto Masnada. La coppia orobica è reduce da una settimana a dir poco esaltante, dove il primo ha trionfato nella giornata di ieri al Giro dell’Appennino, e il secondo, giunto tra l’altro alle sue spalle, è stato assoluto ...

Giro dell’Appennino 2019 : capolavoro Androni! Mattia Cattaneo batte Fausto Masnada - terzo un ottimo Ravanelli : Era la squadra più attesa e non ha tradito le aspettative. Non solo Liegi-Bastogne-Liegi in questa grande domenica di ciclismo, è andata in scena anche l’ultima corsa nel calendario tricolore prima del Giro d’Italia, il Giro dell’Appennino, giunto ormai all’edizione numero 80. Ad entrare in un albo d’oro pieno di nomi di qualità eccelsa è Mattia Cattaneo, che ha dato spettacolo assieme al compagno di squadra Fausto ...

Giro dell’Appennino 2019 : grande occasione per i corridori italiani. Fausto Masnada favorito : Non solo Liegi-Bastogne-Liegi in questo week-end di grande ciclismo: si anima anche il calendario italiano con il Giro dell’Appennino, grande classica giunta ormai all’80ma edizione. Nell’albo d’oro, andando indietro del tempo, presenti nomi di spicco come quelli di Damiano Cunego, Vincenzo Nibali, Gilberto Simoni, Moreno Argentin, Gianni Bugno, Francesco Moser, Felice Gimondi e Fausto Coppi, a testimonianza che da queste ...

Giro dell’Appennino 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Presenti Fausto Masnada e Simone Velasco : Si svolgerà nella giornata di domenica 28 aprile il Giro dell’Appennino 2019, classica del calendario ciclistico internazionale classifica come evento di categoria 1.1 e organizzata dalla US Pontedecimo sulle strade di Piemonte e Liguria. La corsa sarà dedicata quest’anno al ricordo di Fausto Coppi e alla memoria delle vittime della tragedia del crollo del Ponte Morandi, che ha colpito la città di Genova nella quale si troverà ...

Tour of the Alps 2019 - video ed highlights dell’ultima tappa : Fausto Masnada si concede il bis - vince Pavel Sivakov : Arriva una fantastica doppietta timbrata Fausto Masnada: si esalta l’Androni Giocattoli Sidermec al Tour of the Alps 2019 che si è concluso oggi con la quinta tappa. A gioire è ovviamente anche il Team Sky che trionfa nella corsa trentina: Pavel Sivakov diventa il più giovane vincitore battendo il compagno di squadra Tao Geoghegan Hart, terza piazza per vincenzo Nibali. Andiamo a rivivere la frazione odierna con il video ...

Tour of the Alps 2019 - le pagelle della terza tappa. Grande colpo di Fausto Masnada - Vincenzo Nibali e Chris Froome brillano in salita : Fausto Masnada ha vinto la terza tappa del Tour of the Alps 2019. Alle sue spalle si sono piazzati il britannico Tao Geoghegan Hart e il polacco Rafal Majka, mentre il russo Pavel Sivakov ha difeso la maglia di leader. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della terza tappa del Tour of the Alps 2019. Fausto Masnada 10: il 25enne bergamasco coglie oggi la vittoria più importante dalla sua carriera, con un Grande ...

Tour of the Alps 2019 - risultato terza tappa : la stoccata di Fausto Masnada - Nibali e Froome si scatenano in salita! : tappa breve ma molto intensa la terza per quanto riguarda il Tour of the Alps 2019 che ha visto i corridori partire da Salorno e giungere dopo 106 chilometri in quel di Baselga di Pinè: a trionfare con uno scatto improvviso da finisseur è stato Fausto Masnada (Androni Giocattoli Sidermec): terzo successo in carriera per l’azzurro, sicuramente il più prestigioso. Si muovono i big, da Vincenzo Nibali a Rafal Majka passando per un redivivo ...