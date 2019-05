Costanzo | c’è un programma di Maria De Filippi che NON guarda mai

gossipetv

(Di sabato 11 maggio 2019) IldiDeche Mauriziononmai Maurizioè un grande fan della moglieDe. Del resto è stato lo stesso giornalista a lanciare la conduttrice sul piccolo schermo negli anni Novanta., al di là dei numerosi impegni di lavoro, segue quasi tutti i programmi della … L'articolo: c’è undiDeche NONmai proviene da Gossip e Tv.

indiepatico : @NicolaGiove2 ah ok quindi Maurizio Costanzo show, c’è posta per te e propaganda rivoluzionaria per te possono anda… -