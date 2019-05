Concorso docenti scuola secondaria | ecco dove e come conseguire i 24 cfu

scuolainforma

(Di sabato 11 maggio 2019) La legge di bilancio ha modificato iloperando una distinzione tra chi detiene un servizio di almeno 36 mesi e chi invece può vantare soltanto qualche mese di supplenza o soltanto la laurea. Il Ministero ha già inoltrato la richiesta al MEF per ottenere l’autorizzazione al numero dei posti da mettere a bando. In un altro nostro articolo avevamo specificato quali sono i requisiti necessari per i neolaureati. I requisiti All’interno avevamo specificato cosa fare per trovare la materia che si intende insegnare. Ognuno potrà consultarla verificando la corrispondenza con il titolo della Laurea magistrale o a ciclo unico.abbiamo visto è necessario avere il requisito dei 24 CFU. I futuri partecipanti alpotranno consultare i siti degli atenei in cui è possibile conseguirli o integrare quelli già in possesso. Per ogni università vengono stabiliti ...

