scuolainforma

(Di venerdì 10 maggio 2019) Glidei prossimi 3 mesi,, sono caratterizzati da piccoli nuovie vecchie tassazioni, che vanno a incrociarsi tra di loro. Glidel personale della scuola, non fanno eccezione. Chi ha la meglio? L’importo degli, o quello della tassazione?diNeglidel mese di, i lavoratori troveranno gli arretrati del conguaglio dell’elemento perequativo, identificabili col codice 4PA/4PB – ARR. PEREQUATIVO CCNL 2016/2018 AC/AP. Il cedolino sarà visualizzabile prima dell’emissione oridinaria, prevista per il 23 del mese.o giugno Come annunciato alcuni giorni fa da NoiPA, a giugno l’indennità di vacanza contrattuale per il personale scolastico sarà erogata in base al gradone di appartenenza, a differenza di aprile e, e includerà gli arretrati spettanti. Per alcuni ciò ...

scuolainforma : #Stipendi maggio-luglio 2019, fra aumenti e tasse chi vince? - ANIEF_Sicilia : RT @PacificoTweet: .@ANIEF_tw invita tutte le RSU di #scuola e #università a non sospendere lo stato di agitazione per rispondere all’intes… - DarioArmani : RT @PacificoTweet: .@ANIEF_tw invita tutte le RSU di #scuola e #università a non sospendere lo stato di agitazione per rispondere all’intes… -