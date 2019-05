Parlamentari 5 Stelle cacciati dalla commemorazione a Peppino Impastato: “Governate coi fascisti” (Di venerdì 10 maggio 2019) La deputata regionale Roberta Schillaci e i Parlamentari nazionali Piera Aiello e Mario Michele Giarrusso sono stati allontanati dalla commemorazione dedicata alla figura di Peppino Impastato: "Quelle persone non si erano mai fatte vedere qui, dunque si erano presentate solo per fare campagna elettorale. Loro sono al governo con i fascisti”.



