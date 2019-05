La Corrida | promessa di matrimonio per una coppia di concorrenti

blogo

(Di sabato 11 maggio 2019) Tutto ci si poteva aspettare tranne che ladiin diretta tv durante La. Eppure per la prima volta nella storia è accaduto nella settima puntata del varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Siamo a metà puntata quando in studio è il turno dell'ingresso del tredicesimo concorrente. In realtà vale per due: sono Flora Martra e Davide Cotevino, fidanzati da 8 anni e innamorati grazie al canto.I due, sorridenti, rispondono alle curiosità del conduttore che cerca di capire se dopo tutti questi anni si potrà fare il grande passo o no "Ho la sindrome di Peter Pan" risponde Davide "Ma stiamo per andare a convivere ed è già qualcosa" avverte.Ladiper unadipubblicato su TVBlog.it 11 maggio 2019 01:24.

