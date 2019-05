'Segni positivi per l'export Italiano' : Il numero uno di SACE illustra i primi dati relativi all'export del Paese sottolineando l'importanza dell'Italian Export Forum 9 maggio 2019 Diventa fan di Tiscali

"Export strategico e trainante per l'economia Italiana" : Roma, 9 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "L’export costituisce un settore strategico e trainante per l’economia italiana, ma nel nostro paese manca attualmente un momento di confronto dal respiro nazionale tra soggetti pubblici e privati, sia italiani che internazionali, per analizzare i problemi e indi

Italian Export Forum per lo sviluppo del made in Italy : Roma, 9 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Una sintesi tra un 'ecosistema' di concezione inedita ed un think-tank, composto da un grande evento annuale, un osservatorio permanente ed una piattaforma web di scambio virtuale, il tutto destinato a sviluppare analisi, confronti, discussioni dedicate specifica

Dopo la Cina l'Europa nel mirinoTrump fa tremare l’export Italiano : Mentre sembra avviCinarsi un accordo tra Stati Uniti e Cina per scongiurare una guerra commerciale tra i due paesi, il presidente Trump mette nel mirino l'Europa e le sue esportazioni, a partire dal settore automobilistico tedesco. A rischiare sono però anche le eccellenze del Made in Italy della meccanica di precisione, dell'industria gomma-plastica, della farmaceutica piuttosto che dell'alimentare e dell'abbigliamento-calzatura. Se Fiat ...

Economia : ministro Esteri di Berna Cassis a 'La Stampa' - Svizzera importante per l'export Italiano : Roma, 12 apr 09:49 -, Agenzia Nova, - L'Italia esporta più verso la Svizzera che verso la Cina e l'India messe insieme, ed è il nostro terzo partner commerciale. Ignazio Cassis..., Res,

Il ministro degli Esteri svizzero : "Il nostro Paese importante per l'export Italiano. Vale più di Cina e India messe insieme" : 'L'Italia esporta più verso la Svizzera che verso la Cina e l'India messe insieme, ed è il nostro terzo partner commerciale'. Ignazio Cassis usa questi due dati per descrivere lo stato delle relazioni ...

Su Amazon 12mila pmi Italiane - record export +50% : ...che "le Pmi si integrano perfettamente nel business retail" e assicura che la multinazionale dell'e-commerce continuerà a "supportarle nella vendita su Amazon in quanto sono il motore dell'economia ...

Brexit - Coldiretti : "Boom export food Italiano in UK" : La Brexit traina l'export di food e vino italiani in Gran Bretagna . Secondo l'analisi di Coldiretti sui dati Istat sul commercio estero, a gennaio si è registrato un vero boom nelle esportazioni ...

Brexit - Coldiretti : record dell’export alimentare Italiano nel Regno Unito : La paura della Brexit fa segnare un record per l’export alimentare italiano che fa registrare un balzo del 17,3% nel Regno Unito dove è corsa agli acquisti per fare scorte di cibo e bevande italiane per il timore dell’arrivo di dazi e ostacoli amministrativi nel caso di no deal: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati Istat sul commercio estero che a gennaio fanno registrare Oltremanica una impennata record per ...

Brindisi all'Italiana - vola lo spumante : record storico per l'export : SFIDA ALLO CHAMPAGNE FRANCESE - Nella classifica delle bollicine italiane preferite nel mondo ci sono tra gli altri il Prosecco, l'Asti e il Franciacorta che ormai sfidano alla pari il prestigioso ...

Brindisi all'Italiana - vola lo spumante : record storico per l'export : Brindisi sempre più all'italiana. record storico per l'export di spumante italiano che negl i ultimi dieci anni ha raddoppiato il numero di bottiglie vendute all'estero, in controtendenza rispetto all'...

L'e-commerce vale solo il 2% dell'export Italiano totale : "In uno scenario globale caratterizzato dalle difficoltà dell'economia dell'Eurozona, dal rallentamento della crescita cinese e dagli effetti negativi dei dazi imposti dall'amministrazione Trump, ...

Calzature - missione export in Russia per 130 brand Italiani : missione: export. Mercati: Russia, BieloRussia, Kazakistan, Ucraina. Assocalzaturifici porta 130 brand italiani a Obuv' Mir Koi , la mostra internazionale della calzatura e degli articoli di ...

Cina - Conte : “Accordo ‘Via della Seta’ fa i nostri interessi - potenzia export Italiano e non crea vincoli giuridici” : “L’attenzione economico-commerciale” per la Via della seta “è pienamente legittima. Ed è giustificata proprio alla luce dei nostri interessi nazionali: possiamo potenziare il nostro export verso un mercato di enormi dimensioni”. Il premier Giuseppe Conte parla alla Camera in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2019 e in relazione al Memorandum d’intesa con la Cina sulla ‘Via della Seta’. ...