Intel | nuovi progetti per portatili Foldable

Google amplia i servizi per la casa Intelligente con nuove azioni e nuovi tipi di dispositivi inseguendo Amazon : Gli sviluppatori di azioni per i prodotti di casa intelligente di Google ora possono utilizzare 3 nuove azioni e 16 nuovi tipi di dispositivi come sistemi di sicurezza, porte da garage e scaldabagni. La documentazione è stata ora condivisa pubblicamente da Google, tramite un progetto di esempio su GitHub per supportare gli sviluppatori. Google ha inoltre annunciato al Google I/O 2019 che il numero di dispositivi domestici intelligenti ...

Lg - ecco i prezzi dei nuovi tv con Intelligenza artificiale : (Foto: LG) La nuova famiglia di tv 2019 di Lg è ufficiale con Lg oled tv ai ThinQ e Lg nanocell tv ai ThinQ mettendo sul piatto il supporto dell’intelligenza artificiale e i processori Alpha di seconda generazione. Migliorano design, la qualità in ascolto e delle immagini e in alcuni dettagli, scopriamo tutte le novità comprese le caratteristiche tecniche e la disponibilità per l’Italia. L’intelligenza artificiale è la tecnologia che lega tutti ...

LG OLED 2019 : arrivano in Italia i nuovi Tv con Intelligenza artificiale : Dopo la presentazione al CES arrivano ora nel nostro Paese i nuovi OLED del produttore coreano con tagli da 55 a 77 pollici