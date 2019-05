Cagliari recupera Castro e sfida Lazio

Serie A Cagliari - Cacciatore recuperato : Cagliari - Allenamento mattutino per il Cagliari , al Centro Sportivo di Assemini, con i rossoblù che proseguono la preparazione alla sfida di sabato sera con la Roma , in programma all'Olimpico. ...

Maltempo Sardegna : ciclisti si perdono in montagna - recuperati dai Vigili del Fuoco di Cagliari : Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari nel tardo pomeriggio di ieri in soccorso a due ciclisti che ha causa della nebbia e il Maltempo, si sono persi in una zona impervia nei monti di Serpeddi’ nel comune di Dolianova (Ca). La Sala operativa del 115 del Comando Provinciale, ha ricevuto la chiamata di soccorso dal cellulare di uno di loro intorno alle 19 e dalle informazioni prese gli operatori hanno localizzato ...

Juve : Dybala potrebbe recuperare per la gara contro il Cagliari - Mandzukic ha la febbre : Questo pomeriggio la Juventus si allenerà in vista della partita contro il Cagliari. Subito dopo la seduta, la squadra lascerà il centro sportivo per recarsi all'aeroporto e partire vero la Sardegna. Sul volo che porterà la Juve a Cagliari non ci saranno molti giocatori,tutti quelli che sono alle prese con diversi infortuni. Infatti, oltre a Cristiano Ronaldo, Douglas Costa, Andrea Barzagli, Sami Khedira e Juan Cuadrado, mancheranno anche ...

Cagliari-Juventus - Allegri in conferenza stampa : “Ronaldo può recuperare per l’Ajax” : CAGLIARI JUVENTUS, giorno di vigilia e conferenza Allegri – Archiviata appena 48 ore fa la vittoria contro l’Empoli in casa Juventus già è giorno di vigilia. Domani sera infatti, nell’anticipo del 30esimo turno di Serie A, i bianconeri scenderanno in campo a Cagliari a caccia di tre punti per avvicinare il più possibile la matematica […] L'articolo Cagliari-Juventus, Allegri in conferenza stampa: “Ronaldo può ...