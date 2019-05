Ambiente | i batteri mangia-metano potrebbero essere la chiave della mobilità del futuro

meteoweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2019) Una scoperta, descritta sulla rivista Science, potrebbe portare alla progettazione di nuovi catalizzatori in grado di convertire il– potente gas serra– inlo –usato nei combustibili – e riutilizzabile rapidamente, utilizzando dei. Questilaper i carburanti del. Il loro misterioso meccanismo di funzionamento è stato studiato per anni ed adesso un gruppoNorthwestern university ha individuato il punto preciso in cui entra in azione l’enzima responsabileconversione delin etanolo. Si tratta di un punto dove è presente un solo ione – un atomo che ha ceduto o acquisito uno o più elettroni – di rame. “L’identità e la struttura degli ioni di metallo responsabilicatalisi sono rimasti sfuggenti per anni, ma abbiamo fatto un passo avanti importante nel capire come funzionano ...

intercapedine_ : ambiente perfetto per far prosperare i batteri. - RiflessoDiLuna : RT @ErmannoKilgore: Con 8 miliardi di persone su pianetino come la terra è il minimo sindacale, praticamente l’animale uomo ha un’intellige… - sergimagugliani : RT @ErmannoKilgore: Con 8 miliardi di persone su pianetino come la terra è il minimo sindacale, praticamente l’animale uomo ha un’intellige… -