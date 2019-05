Tria | ' no a nuovo deficit per abbassare le tasse'

Tria al Sole 24 Ore : «No a nuovo deficit per tagliare le tasse» : «Non drammatizziamo il confronto con la Uele loro previsioni sono in linea con quelle contenute nel Def. Ai rilievi sul debito in arrivo risponderemo che tra i fattori rilevanti c’è prima di tutto la crisi economica». Così il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, in un’intervista al Sole 24 Ore in edicola giovedì 9 maggio...

Creval : nel primo trimestre utile 8 - 4 milioni - nuovo piano indusTriale il 18 giugno : Il Credito Valtellinese chiude il primo trimestre con un utile netto di 8,4 milioni di euro rispetto ad una perdita di 30 milioni di euro del pari periodo del 2018. Lo si legge in una nota in cui si ...

Nuovo grattacielo per Parigi : via libera per la Tour Triangle - 180 metri di lusso dalla forma inedita [FOTO] : Dopo una lunga battaglia giudiziaria, la giustizia francese ha approvato la costruzione della Tour Triangle a Parigi. Un grattacielo che nascerà dal lato della Porte di Versailles e che è fortemente criticato dagli ecologisti, che denunciano un progetto “energivoro”. Il progetto, il cui costo stimato è di 500 milioni di euro, è stato bocciato una prima volta nel 2014, prima della sua adozione nel 2015 secondo una versione leggermente modificata. ...

Dazi : nuovo round di colloqui - mentre Trump ha nuove grane in paTria : Dello stesso avviso anche l' OCSE secondo cui le tariffe imposte da Stati Uniti e Cina lo scorso anno hanno rallentato la crescita economica nelle due maggiori economie del mondo. Presidente ...

Beautiful puntate America : Hope rifiuta Liam - nuovo Triangolo amoroso : Anticipazioni Americane Beautiful: Hope si allontana da Liam, Thomas si fa avanti Nel corso delle ultime puntate di Beautiful in onda in America, Hope sta prendendo le distanze da Liam. La giovane Logan non si sente pronta a lasciarsi nuovamente andare con il marito, dopo quanto accaduto durante il parto. Ricordiamo che la figlia di […] L'articolo Beautiful puntate America: Hope rifiuta Liam, nuovo triangolo amoroso proviene da Gossip e Tv.

DIETRO LE QUINTE/ Si prepara un nuovo assalto a Tria : Le risorse stanziate per Rdc e Quota 100 potrebbero non essere spese tutte. Su come usare questi risparmi potrebbe nascere una nuova lite nel Governo

CONFINDUSTria E POLITICA/ Il nuovo Di Maio che piace alle imprese : Ha fatto clamore tra gli addetti ai lavori una battuta detta e non detta dal Presidente di CONFINDUSTRIA su Luigi Di Maio

Truffati dalle banche - nuovo stallo sui rimborsi. Associazioni divise : i favorevoli alla soluzione Tria in piazza venerdì 19 : Nel Documento di economia e finanza si legge infatti che i fondi per il ristoro sono 'in termini netti circa 0,05 miliardi nel 2019 , 0,3 miliardi nel 2020 e 0,4 miliardi nel 2021 rispetto a ...

Economia - nuovo monito dal Fmi - ma notizie positive dall'indusTria : A tutti reploica il ministro dell'Economia Giovanni Tria:"L'Italia non è un rischio globale: non c'è bisogno di alcuna rassicurazione". E ancora: le banche italiane "hanno risentito della doppia ...

Nuovo monito dell'Fmi all'Italia. Ma Tria assicura : "Non siamo un rischio globale - rispetteremo gli obiettivi" : Il Fondo monetario internazionale lancia un Nuovo monito all'Italia ed esprime "forti riserve" sulla riforma fiscale che si vuole mettere in atto. In più esistono venti contrari globali che continuano a soffiare e a pesare sulla crescita dell'area euro avverte Mario Draghi tornando a suonare un campanello d'allarme sui rischi legati a un rallentamento generale dell'economia globale e a fattori di enorme incertezza come la Brexit, i debiti ...

Truffati dalle banche - nuovo stallo sui rimborsi. Associazioni divise : i favorevoli alla soluzione Tria minacciano proteste : Giuseppe Conte rassicura: “Le norme saranno inserite nel dl crescita”. Ma le 17 Associazioni di risparmiatori “Truffati” che lunedì hanno dato il loro benestare alla proposta sui rimborsi messa a punto dal ministro dell’Economia Giovanni Tria non ci stanno. Il decreto necessario per aprire la strada agli indennizzi automatici per chi ha redditi sotto i 35mila euro e agli arbitrati “semplificati” per ...

L'annuncio di Tria : 'taglieremo l'Irpef'. Ma da Moscovici nuovo monito : 'Italia fonte di incertezza per l'Eurozona' : 'Non ci sarà alcuna manovra correttiva' ha assicurato il ministro dell'economia che in una intervista ha difeso i numeri del Def e annunciato un taglio dell'Irpef. Ma l'Ocse avverte: le tasse sul llavoro continuano a crescere

Kai Behrens nuovo General Manager per i due Kempinski in IsTria : Milano, 11 apr., askanews, - Nuova direzione per le due strutture Kempinski in Istria: nuovo General Manager del Kempinski Palace Portoroz in Slovenia e del Kempinski Hotel Adriatic in Croazia è stato ...

Fabrizio Salini racconta il nuovo piano indusTriale della Rai e il sogno "media company" : Già Antonio Campo Dall'Orto aveva provato a trasformare la Rai in una media company moderna, ma allora l'azienda e l'arco parlamentare si erano messi contro. Ora tocca a Fabrizio Salini. Anche l'attuale amministratore delegato sta lavorando per convertire il servizio pubblico "in senso multimediale". Eppure il suo nuovo piano industriale, approvato lo scorso 6 marzo, crea rumore tra i corridoi di viale Mazzini. Intanto Alberto Matassino, ...