Sbloccati fondi per scuole Norcia

Ammortizzatori sociali - Sbloccati 117 milioni di fondi. Sindacati : “Fare in fretta - soldi non arriveranno prima di giugno” : Sbloccate le risorse per pagare gli Ammortizzatori sociali a circa 60mila lavoratori delle 18 aree di crisi complessa in 11 regioni. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi Di Maio ha firmato il decreto interministeriale Lavoro-Mef che assegna 117 milioni di euro per la riattivazione degli Ammortizzatori. I Sindacati chiedono che ora i soldi arrivino il più presto possibile. “L’iter non sarà breve e andando bene credo che ...