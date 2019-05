Roma | aggredita dai ladri in casa | anziana muore in ospedale

quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2019) morta il giorno dopo inun', 89 anni, spinta a terra insua da duenel corso di una rapina. È accaduto domenica sera a, quartiere Montesacro. L'allarme è scattato ...

Corriere : Roma: aggredita durante una rapina in casa, 90enne muore in ospedale - enki1965 : RT @MediasetTgcom24: Roma, 89enne aggredita durante rapina in casa: muore in ospedale #roma - marcuspascal1 : RT @Corriere: Roma: aggredita durante una rapina in casa, 90enne muore in ospedale -