La denuncia degli scienziati | Coca-Cola potrebbe sospendere le ricerche che finanzia

«Ci vogliono ammazzare - qui non possiamo restare» : la denuncia degli Omerovic - la famiglia rom di Casal Bruciato : Oggi gli Omerovic potrebbero partecipare all'incontro del Papa con il mondo Rom, ieri il vescovo ausiliare di Roma Est, Gianpiero Palmieri, ha visitato la famiglia bosniaca e li ha invitati. «È un ...

Pamela Prati - la denuncia degli organizzatori della cerimonia : 'Non siamo stati pagati' : Da pochissime ore, sul settimanale "Chi", diretto da Alfonso Signorini, sono apparsi degli articoli molto interessanti inerenti le nozze saltate di Pamela Prati. Il matrimonio si sarebbe dovuto celebrare in data odierna ma, per apparenti problemi di salute della showgirl, la cerimonia è stata rinviata a data da destinarsi. Nel tentativo di indagare molto più a fondo, i giornalisti di Chi sono andati ad intervistare alcuni organizzatori ...

Sblocca cantieri - la denuncia degli ambientalisti : “Si rischia di rendere meno trasparente il settore dei lavori pubblici” : Iniziano oggi le audizioni sul decreto Sblocca cantieri, all’esame delle Commissioni lavori pubblici e Ambiente del Senato con il termine per gli emendamenti fissato per il 7 maggio, alle 18. E mentre è già stato preannunciato che verrà modificata la norma che escluderebbe dalle gare per appalti pubblici le imprese che hanno ricevuto un avviso di accertamento dal fisco, arriva la bocciatura degli ambientalisti. Kyoto Club, Legambiente e Wwf ...

MARSALA - LA VIDEOSORVEGLIANZA CONSENTE DI INDIVIDUARE E denunciaRE GLI AUTORI DEGLI ATTI VANDALICI NEL CENTRO STORICO : Uno scempio di arredi e piante quello avvenuto a MARSALA nella notte tra il 14 e il 15 Aprile scorso. Il CENTRO STORICO, per qualche ora, fu oggetto di numerosi ATTI VANDALICI ad opera di due soggetti ...

Bonus cultura - la denuncia degli editori : "Tagliati 100 milioni". Il governo : "I soldi ci sono" : ... rassicuriamo tutti: il Bonus cultura non sarà toccato, ai ragazzi nati nel 2000 non sarà tolto un solo euro', si legge in una nota congiunta il viceministro Economia e finanze Laura Castelli e il ...

Bonus cultura - la denuncia degli editori : “Tagliati 100 milioni per il decreto crescita” : Secondo il presidente dell'Aie, Ricardo Franco Levi, il governo ha tagliato oltre 100 milioni dal Bonus cultura per diciottenni e famiglie per coprire alcune voci nel decreto crescita. Da qui l'appello al ministro dei beni culturali, Alberto Bonisoli: "Spero che ricostruisca il fondo nella sua interezza"Continua a leggere

Serie di furti negli appartamenti degli anziani : denunciate 3 persone : I gioielli rubati erano stati venduti a un compro oro. All'esito di un'indagine condotta dai militari della Stazione di Galtellì, sono stati consegnati alla giustizia 3 ladri d'appartamento, che negli ...

Vissani denunciato dopo la diretta su Radio Rai1 per aver detto di aver ucciso degli agnelli : "E' privo di qualsiasi forma di sensibilità e intelligenza. È un bruttissimo esempio, non dovrebbe essere in tv e in Radio." "È semplicemente un sadico. Non ha rispetto per chi è sensibile. Maleducato ...

Ragusa : la denuncia degli operai stranieri - 'noi sfruttati a tre euro l'ora' : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) - Sono 14 gli operai, molti dei quali stranieri, rumeni, nigeriani, senegalesi, tunisini ma anche italiani, a denunciare i propri datori di lavoro arrestati all'alba di oggi per sfruttamento del lavoro. Due imprenditori sono stati arrestati e altri due denunciati. "Sono

La denuncia degli ex parlamentari : i vitalizi dei centenari tagliati del 70 per cento : L’allarme dell’associazione degli ex parlamentari, lanciato nei giorni in cui si tengono in commissione a Montecitorio le udienze sui ricorsi per il taglio dei vitalizi, difficilmente scalderà i cuori del nutrito popolo anti-casta. Ma solleva un velo su una delle conseguenze finora poco scandagliate della delibera delle due Camere: con cui si sono ...

Turista inglese ruba tasselli dai mosaici degli Scavi di Pompei : denunciata per danneggiamento aggravato : Una Turista inglese di 20 anni è stata bloccata dai Carabinieri dopo aver staccato le tessere di un mosaico all'interno degli Scavi di Pompei. I militari sono intervenuti dopo essere stati allertati dai custodi che hanno visto la donna asportare una decina di pezzi dal pavimento mosaicato della Domus dell'Ancora.La ventenne - secondo quanto riferisce Il Mattino - ha scavalcato il cordolo posto a protezione della zona, ha staccato i ...

Istat - per un terzo degli italiani inutile denunciare corruzione : Roma, 20 mar., askanews, - denunciare la corruzione? Per un terzo degli italiani è inutile. E' quanto emerge dal report dell'Istat sul "Senso civico: atteggiamenti e comportamenti dei cittadini nella ...