Guida agli eventi di Firenze nel weekend del 12 maggio

Salute : nel mondo 11 mln morti per 'cibo sbagliato' - Guida a scelte giuste : E la scienza fornisce una risposta univoca: cio' che fa bene alla Salute fa bene anche all'ambiente. Una dieta ricca di vegetali e piu' moderata di alimenti di origine animale e' la soluzione ...

3M : -9% nel pre-market. Conti primo trimestre deboli - revisione Guidance e taglio personale : Si preannuncia una brutta seduta a Wall Street per 3M, multinazionale americana che produce circa 75mila tra prodotti e soluzioni, compresi: dispositivi di protezione individuale, adesivi, abrasivi, ...

Sita : nel 2018 5 - 69 bagagli disGuidati ogni mille passeggeri : Roma, 24 apr., askanews, - In poco più di un decennio - dal 2007 al 2018 - sono aumentati del 75% i passeggeri del trasporto aereo, passati da 2,48 miliardi a 4,36 miliardi, ma grazie alla tecnologia ...

Mortal Kombat 11 : Guida agli oggetti chiave della Krypta : Mortal Kombat 11 è finalmente arrivato, in attesa che giunga sul portale la nostra Recensione, vogliamo condividere con voi la Guida agli oggetti chiave della Krypta. Come per i precedenti capitoli, anche in MK11 è presente la Krypta, dove potete sbloccare fatality e brutality, costumi alternativi e molto altro. Mortal Kombat 11: Guida alla Krypta Esplorando la Krypta vi imbatterete in forzieri, aree nascoste, segreti e molto ...

Puglia - Guida agli eventi del weekend di Pasqua : Christian De Sica al Petruzzelli e il mondo delle api : 19- 21 aprile FAMILY CONCERT E VISITE AL Petruzzelli Al concerto con la famiglia. La Fondazione Petruzzelli di Bari propone, per il 19 aprile alle 18, un nuovo Family concert: sul podio dell'orchestra ...

Golf - PGA Tour 2019 : Shane Lowry alla Guida dello storico RBC Heritage dopo il primo giro. Stecca Francesco Molinari - che rischia il taglio : Il PGA Tour si sposta nella California del Sud, a Hilton Head, per giocare l’Heritage, che celebra quest’anno cinquant’anni di storia, è oggi sponsorizzato da RBC ed è stato vinto da molti grandi del Golf in passato. A condurre l’edizione 2019, dopo il primo giro, è l’irlandese Shane Lowry, capace di concludere il par 71 dell’Harbour Town Golf Links in 65 colpi, dunque a -6, mettendo a segno sei birdie e ...

L’anafilassi da allergia agli alimenti è gestita secondo le Linee Guida : Un gruppo di esperti statunitensi e canadesi ha descritto i cambiamenti introdotti nei Pronto Soccorso per ottimizzare la gestione delL’anafilassi. È stata rilevata una discreta aderenza alle raccomandazioni delle Linee Guida con ulteriori margini di miglioramenti. Clark e colleghi sono partiti dalla considerazione che, negli ultimi anni, è aumentata di molto la consapevolezza dei rischi associati all’allergia agli alimenti e, in particolare, ...

Fed Cup 2019 - le convocate della Russia ai raggi X. Daria Kasatkina Guida un gruppo che vuole tornare agli antichi fasti : Daria Kasatkina, Anastasia Pavlyuchenkova, Anastasia Potapova, Natalia Vikhlyantseva, Vlada Koval. Sono loro le giocatrici che, nelle intenzioni del capitano Igor Andreev (ex giocatore di ottimo livello), vuole riportare la Russia ai fasti che le competono per la classifica delle proprie giocatrici. Ben diversa, dunque, la situazione rispetto all’ultimo confronto, la finale del 2013, in cui a presentarsi a Cagliari fu una formazione al ...

Pasqua a Firenze : Guida agli eventi / ECCO COSA FARE : ...15 'Cerca trova' al Museo Galileo Mercoledì 24 aprile ore 15 Gli strumenti di Galileo Giovedì 25 aprile ore 11 'Cerca trova' al Museo Galileo ore 15 La scienza delle bolle di sapone ore 16 La scienza ...

Milano Design Week 2019 - Guida alle feste e agli eventi del Fuorisalone : Siamo ormai nel vivo della desig Week, occasione in cui il Fuorisalone anima la città di Milano, non solo con le sue installazioni sparse per i vari quartieri, ma anche con tantissimi party ed eventi esclusivi. Ecco allora una selezione di appuntamenti da segnare sul calendario in vista del Weekend. L'articolo Milano Design Week 2019, guida alle feste e agli eventi del Fuorisalone proviene da Il Fatto Quotidiano.

Milano Design Week - Guida alle feste e agli eventi del Fuorisalone : Siamo ormai nel vivo della desig Week, occasione in cui il Fuorisalone anima la città di Milano, non solo con le sue installazioni sparse per i vari quartieri, ma anche con tantissimi party ed eventi esclusivi. Ecco allora una selezione di appuntamenti da segnare sul calendario in vista del Weekend. L'articolo Milano Design Week, guida alle feste e agli eventi del Fuorisalone proviene da Il Fatto Quotidiano.

Milano Design Week - Guida agli eventi del Fuorisalone : 7 appuntamenti da non perdere : Il Salone del Mobile ha aperto ufficialmente le porte dei suoi 205mila mq di superficie che ospitano oltre 2mila espositori. Ma quel che accade in Fiera, a Rho, è ormai da anni solo la parte più istituzionale di quel grande appuntamento che è oggi la Milano Design Week, evento diffuso che coinvolge l’intero capoluogo lombardo e per una settimana lo trasforma con la sua caleidoscopica offerta di iniziative. Perché la Design Week è un fenomeno ...

Vela - Europei RS : X 2019 : Flavia Tartaglini e Mattia Camboni Guidano un’ambiziosa spedizione azzurra a Palma di Maiorca : Si svolgeranno la prossima settimana a Maiorca, in Spagna, gli Europei RS:X 2019. La rassegna continentale rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione per gli specialisti del windsurf e vedrà in gara diverse stelle del panorama velistico internazionale. Da martedì 9 aprile a sabato 13 aprile gli atleti saranno impegnati in un fitto programma di gare al largo delle coste dell’isola iberica che appartiene ...

Nuova Guida della FAO : come proteggere le foreste dagli insetti invasivi : insetti come la falena invernale e la vespa asiatica della castagna sono la rovina di alberi preziosi e di coloro che da essi dipendono e traggono beneficio. Le infestazioni di insetto danneggiano ogni anno circa 35 milioni di ettari di foreste, con conseguenze particolarmente catastrofiche quando specie non native arrivano in ecosistemi dove non incontrano nemici naturali. E l’impatto di questo fenomeno aumenta con il crescere del ...