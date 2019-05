Europee | Calenda Pd | ' Toninelli si è perso nel tunnel del Brennero'

Europee 2019. Lista unitaria dem : da Calenda a Pisapia : Prova del nove per la segreteria di Nicola Zingaretti. Il nuovo Pd lancia un percorso unitario in vista delle elezioni

Europee - la Sinistra che non guarda al Pd : “Calenda? Semmai Lucano”. Tra i capilista Silvia Prodi e Marilena Grassadonia : E’ la Sinistra che non vuole tornare indietro, che non è nostalgica della vecchia coalizione di centroSinistra e che quindi non si fida di tornare sotto “l’ala protettiva” del Partito Democratico. Che non segue, insomma, il percorso di riavvicinamento intrapreso dagli ex compagni di Mdp. Per le elezioni Europee sceglie il nome più semplice, La Sinistra appunto, mettendo insieme (anzi, rimettendo insieme) Sinistra ...

Chiusura scuole elezioni Europee 2019 : date - ponte e calendario : Chiusura scuole elezioni europee 2019: date, ponte e calendario Manca ormai pochissimo al 26 maggio 2019, data in cui si svolgeranno le votazioni per l’Europarlamento in Italia. I seggi, come di consueto per le tornate elettorali, saranno allestiti nelle scuole. Ecco quando chiuderanno gli istituti che ospiteranno le urne. Chiusura scuole: europee, Regionali, Comunali ma non solo Domenica 26 maggio 2019, tra l’altro, non si svolgeranno ...

Europee : Calenda inizia dal veneziano il suo tour elettorale (2) : (AdnKronos) - Il Pd ha scelto assieme al progetto "Siamo Europei" avviato da Carlo Calenda "di unificare le forze progressiste, democratiche e liberali per sostenere la vera alternativa al governo della crisi, della paura e dell'isolamento, per combattere i sovranismi fomentatori di odio e di divisi

Europee : Calenda inizia dal veneziano il suo tour elettorale : Venezia, 4 apr. (AdnKronos) - Carlo Calenda inizia nel Veneto e nella Città Metropolitana di Venezia la campagna per sostenere "la proposta di un Europa delle Regioni e dei popoli capace di riconoscere le specificità dei territori per ricomprenderle in un progetto che continui a mantenere e a svilup

Elezioni 2019 Italia : Europee - amministrative e regionali. Calendario date : Elezioni 2019 Italia: europee, amministrative e regionali. Calendario date Calendario Elezioni 2019 Italiane e dove si vota L’anno appena terminato, il 2018, è stato molto importante dal punto di vista elettorale ma anche il 2019 ha in serbo tantissimi appuntamenti. Infatti, non ci saranno solo le europee di maggio ma si terranno anche le Elezioni amministrative – in circa 4 mila comuni – ed in 6 regioni si terranno le Elezioni ...

"Correrò alle Europee in ticket con Calenda per il Nord-Est" : "Zingaretti mi ha chiesto la disponibilità a ricoprire la testa di lista insieme a Carlo Calenda e credo sia una bella proposta, un bel ticket per il Nord-Est". La vicepresidente dell'Emilia-Romagna, Elisabetta Gualmini, conferma le indiscrezioni che la vedono in corsa per il voto di maggio. "Fino all'ultimo può succedere, le liste le fa il segretario e quindi siamo in attesa", ha spiegato la Gualmini, a margine di un convegno a ...

PD : Zingaretti presenta con Gentiloni e Calenda il nuovo simbolo per le elezioni Europee : Una lista aperta a sinistra ma anche al centro, alle culture liberali, ambientalista, cattolica, al mondo delle imprese e del lavoro. E' l'unica possibilità di essere competitivi con l'Italia ...

Pd - Zingaretti e Calenda scoprono il simbolo per le Europee : “Un esperimento - una sfida unitaria dedicata ai giovani” : Nicola Zingaretti, segretario del Pd, ha presentato il logo per la lista “per vincere le elezioni europee” – ha detto – nella sede nazionale del partito al Nazareno, a Roma. “Un esperimento, una sfida”, lo ha definito, “una lista aperta che deve essere unitaria”. Con lui Carlo Calenda, promotore del manifesto Siamo Europei – espressione che trova posto nel logo sotto al simbolo del Pd e ...

Pd - Zingaretti presenta il simbolo per le Europee con Gentiloni e Calenda 'La parola d ordine è unità' : Politica Pd, prima direzione con Zingaretti: "Costruire rete di alleanze intorno ai dem. Anche 'Siamo europei' nel simbolo"

Europee - Pd con Calenda e Mdp. Zingaretti sdogana i fuoriusciti : Ad un certo punto Anna Ascani, giovane pasionaria renziana, sfidante di Zingaretti alle primarie in tandem con Roberto Giachetti, si gira verso il segretario e glielo chiede a brutto muso dal palco: «Io ti domando se quelli di Mdp saranno o no nella lista per le Europee». ...

Carlo Calenda : "Per fare il capolista alle Europee mi trasferirò a Padova" : "Uniti al voto per superare il Movimento 5 Stelle", questo il punto focale dell'intervista di Carlo Calenda al Corriere della Sera. Sotto l'ombrello di "Siamo europei" chiama il PD, "l'Italia in Comune" di Pizzarotti e + Europa di Emma Bonino. Le forze democratiche unite sono, secondo l'ex ministro dello Sviluppo economico, un modo "non solo per battere M5S, ma anche per fare un testa a testa con la Lega". Per le Europee il piano è quello ...