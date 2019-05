Salvini : «Di Maio ritiri la proposta di cannabis libera». E sui negozi : «Sarà guerra via per via» : «Ringrazio le forze dell'ordine e la magistratura perché è in corso la chiusura di tre cannabis shop a Macerata, Porto Recanati e Civitanova Marche». Lo ha detto il ministro dell'Interno e leader ...

Striscia la Notizia mostra come gode un inquietante Luigi Di Maio Per la cacciata di Armando Siri : Anche Striscia la Notizia si occupa del caso politico della settimana, la revoca delle deleghe al ministro leghista Armando Siri, indagato per corruzione. Il tg satirico di Canale 5 lo fa nella puntata di mercoledì 8 maggio, in cui con il consueto sarcasmo si occupa della vicenda nel racconto con la

La Raggi fischiata per i rom. Di Maio : "Prima gli italiani" : Casal Bruciato in rivolta. Prima si aiutano i romani, gli italiani, poi gli altri. Anche il vicepremier Di Maio bacchetta la sindaca Raggi. Irritato Di Maio, soprattutto per la tempistica con cui il ...

Di Maio : 'Per me il governo va in crisi solo sulla corruzione' - : Il vicepremier sul caso Siri: "Se inchiesta dovesse allargarsi sarebbe un problema". Sulle tensioni a Casal Bruciato: "Non è vero che sono irritato con Raggi". Infine una risposta a Salvini: "Lotta ...

Di Maio : non sono irritato per visita Raggi a Casal Bruciato : Roma – Sulla visita della sindaca Raggi a Casal Bruciato “ho letto che mi si attribuisce di essere arrabbiato e irritato, ma nulla di tutto questo. E’ giusto dare massima solidarieta’ a una donna che viene minacciata di stupro”. Cosi’ il vicepremier e ministro Luigi Di Maio a Radio Anch’io su Radio Rai Uno. L'articolo Di Maio: non sono irritato per visita Raggi a Casal Bruciato proviene da RomaDailyNews.

Europee - De Maio (Ang) : "Per giovani incrementare stanziamenti su esperienze virtuose" : Roma, 8 mag. (Labitalia) - "Il lavoro è il problema principale delle nuove generazioni, un tema d[...]

Roma - Raggi contestata a Casal Bruciato per la casa ai rom. Di Maio «irritato» : «Aiutare prima gli italiani» : La sindaca in visita alla famiglia entrata tra tensioni e polemiche nella casa assegnatale dal Comune. L’auto con la targa contraffatta e senza assicurazione sequestrata al capofamiglia che replica così agli insulti: «Non meritano risposta»

Di Maio : la flat tax si può fare recuperando l'evasione fiscale : Roma, 8 mag., askanews, - 'La flat tax e il taglio delle tasse si può fare: recuperando i 300 miliardi di euro di grande evasione fiscale'. Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, ministro di ...

Casal Bruciato - Di Maio irritato per l'iniziativa della Raggi : 'Prima si aiutano i romani' : Il vicepremier Di Maio irritato con Virginia Raggi per la visita della sindaca della Capitale alla famiglia rom a cui è stata assegnata una casa a Casal Bruciato , a Roma . È stata infatti accolta con ...

Di Maio - 'da risorse per Reddito avanzerà 1 mld - andrà a famiglie che fanno figli' : Dal Reddito di cittadinanza avanzerà un 1 miliardo che vogliamo utilizzare a favore delle famiglie che hanno figli o che fanno figli". Ad affermarlo è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico ...

Matteo Salvini - schiaffo morale a Di Maio : "Cosa serve all'Italia". Perché sacrifica Siri - piano pigliatutto : "I processi si fanno in tribunale, ma all'Italia serve un governo". Matteo Salvini commenta così la revoca delle deleghe al sottosegretario leghista alle Infrastrutture Armando Siri, annunciata dal premier Giuseppe Conte prima del CdM e dribblando così un pericolosissimo voto che avrebbe spaccato de

Revoca Siri - Di Maio : 'Non è una vittoria dei 5 Stelle - non sono qui per esultare' : 'Non è una vittoria dei 5 Stelle, ma degli italiani onesti; non sono qui per esultare'. Lo assicura il vicepremier Di Maio al termine del consiglio dei ministri che ha Revocato l'incarico al ...