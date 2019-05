Corea del Nord | nuovo lancio di missili | «Kim rialza la tensione»

13 : 10 | Corea del Nord - Seul : lanciati due missili a corto raggio : 09.05.2019 - La Corea del Nord ha lanciato due missili a corto raggio, secondo quanto riferiscono i militari sudCoreani. Le autorità del Paese confinante precisano di aver individuato "molteplici proiettili non meglio identificati". Un vettore avrebbe percorso circa 420 chilometri, l'altro circa 270. Corea del Sud e Usa sono al lavoro "per determinare altri dettagli" sulla nuova turbolenza voluta da Pyongyang.

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Shanghai 2019 : definite le finali. Brillano sudCoreani e statunitensi : Terza giornata di gare a Shanghai (Cina), dove si sta svolgendo la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Oggi sono proseguiti gli scontri diretti del tabellone principale, che hanno definito tutte le finali individuali e a squadre, tranne quelle del mixed team, che si decideranno domani. Ricordiamo che la Nazionale Italiana ha scelto di non partecipare a questa tappa. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati ...

La Corea del Nord ha lanciato almeno un altro oggetto non identificato - dice la Corea del Sud : L’esercito sudCoreano ha detto che la Corea del Nord ha lanciato almeno un oggetto non identificato, probabilmente un missile, da una zona occidentale del Paese. È il secondo lancio nel giro di pochi giorni, dopo il test missilistico dello scorso

02 : 00 | Usa sospendono recupero resti soldati americani in Corea del Nord : 09.05.2019 - Gli Stati Uniti sospendono le operazioni di recupero dei resti dei soldati americani morti nella Guerra di Corea. La decisione è legata all'intensificarsi delle tensioni fra Washington e Pyongyang. Secondo quanto riportato dalla Cnn, le operazioni di recupero sono state sospese per mancanza di comunicazione con i funzionari NordCoreani dopo il secondo faccia a faccia fra Donald Trump e Kim Jong-un ad Hanoi.

Italia-Corea - Byron Moreno insulta Trapattoni! La risposta dell’ex ct azzurro è velenosa : “nemmeno il carcere…” : L’ex arbitro di Italia-Corea ha dato del codardo a Trapattoni, ricevendo una risposta davvero dura da parte dell’ex ct azzurro Byron Moreno è tornato a parlare di Italia-Corea, diciassette anni dopo aver di fatto eliminato gli azzurri dal Mondiale del 2002 con un arbitraggio a dir poco scandaloso. Interrogato su quel match, l’ecuadoregno si è dato un 8 in pagella, permettendosi di insultare anche Trapattoni: “come ...

Tiro a Volo - la Nazionale Italiana sbarcata in Corea per la terza prova di Coppa del Mondo ISSF : La squadra azzurra è arrivata in Corea per partecipare alla terza prova di Coppa del Mondo di Tiro a Volo In attesa dell’inizio ufficiale della terza prova di Coppa del Mondo ISSF, con gli allenamenti ufficiali di skeet, anche la Nazionale Italiana di Fossa Olimpica è arrivata in Corea. Insieme al direttore tecnico Nazionale Albano Pera sono partiti Mauro De Filippis (Fiamme Oro), Erminio Frasca (Fiamme Oro), Massimo Fabbrizi ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Shanghai 2019 : i risultati delle qualificazioni. La Corea del Sud domina nell’arco olimpico : Si è aperta oggi a Shanghai (Cina) la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Nella prima giornata di gare si sono svolte le qualificazioni per tutte le categorie. In gara non sono presenti azzurri, visto che la Nazionale Italiana ha scelto di non partecipare a questo appuntamento. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dall’arco olimpico, dove al maschile chiude al comando il sudCoreano Lee Woo ...

LG e Samsung pronte a dire addio alla produzione di smartphone in Corea del Sud : E’ sufficiente fare i nomi di colossi del calibro di Samsung Electronics o LG Electronics per comprendere quanto un paese come la Corea del Sud abbia giocato un ruolo fondamentale nel mercato smartphone dell’ultimo decennio, contribuendo a rivoluzionare il settore con la produzione di milioni di dispositivi ogni anno. Rispetto a qualche tempo fa, tuttavia, il mercato degli smartphone è cambiato con l’avvento di nuovi ...

Badminton - New Zealand Open 2019 : due titoli per Corea del Sud ed Indonesia - uno per la Malesia : Si è concluso il New Zealand Open di Badminton, torneo di categoria World Tour Super 300, con un montepremi di 150000 dollari americani: ad Auckland fanno festa Corea del Sud ed Indonesia, che conquistano due titoli a testa, mentre la Malesia conquista l’ultimo tabellone. Di seguito i risultati delle finali del New Zealand Open di Badminton: Finale singolare maschile Christie Jonatan (Indonesia) batte Ka Long Angus Ng (Hong Kong) 21-12 ...

Nucleare - Trump fiducioso : Faremo un accordo con la Corea del Nord : Il presidente degli Stati Uniti ha scritto su Twitter che "qualsiasi cosa è possibile in questo mondo molto interessante, ma credo che Kim Jong Un abbia pienamente compreso il grande potenziale ...

Volley femminile - Valentina Diouf giocherà in Corea del Sud! Prima scelta al draft - stipendio di lusso : Valentina Diouf giocherà in Corea del Sud nella prossima stagione! L’opposto è stata selezionata come Prima scelta nel draft riservato alle straniere che si è tenuto a Toronto (Canada), la 26enne militerà tra le fila del KGC Ginseng Corp. Daejeon dopo aver disputato una buona annata in Brasile con la maglia del Sesi Bauru (è giunta fino alle semifinali dei playoff scudetto). L’ex giocatrice di Busto Arsizio, ormai fuori dal giro ...

La Corea del Nord spara una raffica di razzi verso il Mar del Giappone : La Casa Bianca ha fatto sapere di essere a conoscenza delle azioni di Pyongyang ma che «continua a monitorare» ...

La Corea del Nord ha lanciato dei missili a corto raggio - dice la Corea del Sud : La Corea del Nord ha fatto un nuovo test missilistico: secondo fonti militari sudCoreane ha lanciato alcuni missili a corto raggio da una base di Hodo, nell’est del paese. I missili avrebbero viaggiato per meno di 200 chilometri, prima di