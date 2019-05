Caserta | sbranata dai pitbull della nipote | amputato un braccio

ilgiornale

(Di giovedì 9 maggio 2019) Ignazio Riccio L’anziana donna, che è stata operata nella clinica Pineta Grande di Castel Volturno, è in prognosi riservata Non erano mai stati aggressivi, nonostante sono cani molto feroci e ribelli, e nessuno in famiglia poteva immaginare che i dueallevati in casa potessero attaccare una persona fino quasi a farla morire. L’episodio tragico è accaduto a Mondragone, in provincia di, dove due cani hanno azzannato e quasi sbranato una donna di 85 anni. I, di proprietà18ennevittima, hanno ferito anche altre tre uomini intervenuti in soccorsodonna. I cani hanno morso l’85enne in più parti del corpo e, in particolare, le hanno quasi maciullato il. Giunti sul posto i medici del 118 si sono subito resi contogravitàsituazione. Trasportata alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, l’anziana è stata ...